Syn Anny Przybylskiej modelem! Tak Szymon Bieniuk zaprezentował się na wybiegu obok Sworowskiej, Popiel i Kupisza

Młody Bieniuk wystąpił podczas prestiżowego wydarzenia – Międzynarodowych Targów Biżuterii w Gdańsku. Na wybiegu Szymon zaprezentował kilka stylizacji, a jego pewność siebie i profesjonalna postawa przyciągnęły uwagę ekspertów z branży. Jego występ nie przeszedł bez echa. Wśród gości wydarzenia znalazła się m.in. Bogna Sworowska, modelka i ekspertka mody, która wyraziła uznanie dla debiutu Szymona. Pojawienie się syna Ani Przybylskiej na takim wydarzeniu może być początkiem jego drogi do świata mody. Zwłaszcza że na scenie stanął obok wielkich sław polskiej mody - wspomnianej Bogny Sworowskiej, a także Lidii Popiel i Roberta Kupisza.

Czy Szymon pójdzie śladami Oliwii Bieniuk?

Szymon nie jest jedyną osobą w rodzinie Bieniuków, która próbuje swoich sił w modelingu. Jego starsza siostra, Oliwia Bieniuk, od pewnego czasu z powodzeniem rozwija swoją karierę w tej branży. Jej doświadczenie i znajomości mogą pomóc Szymonowi odnaleźć się w świecie mody, jeśli zdecyduje się kontynuować tę ścieżkę. Do tego Szymon jest niesamowicie podobny do mamy, co z pewnością przyciąga uwagę. Zauważają to nie tylko bliscy chłopaka, ale także fani Anny:

Kiedy patrzę na Szymona to tak, jakbym widział Anię. Jest do niej niesamowicie podobny, takie same gesty, miny, rysy twarzy

- zdradził w jednym z wywiadów Jarosław Bieniuk.

Szymon Bieniuk na światowych wybiegach?

Czy Szymon Bieniuk zostanie profesjonalnym modelem? Na razie trudno to ocenić, ale jego udany debiut pokazuje, że ma predyspozycje do tej roli. Wysoki wzrost, charyzma i nazwisko, które przyciąga uwagę, to niewątpliwe atuty, które mogą pomóc mu zaistnieć w branży. Jego pierwsze kroki w modelingu mogą być początkiem nowego rozdziału w jego życiu zawodowym. Jeśli zdecyduje się rozwijać karierę w tej dziedzinie, z pewnością usłyszymy o nim jeszcze nie raz.

Zobacz, jak syn Ani Przybylskiej zaprezentował się na wybiegu

