Syn Anny Przybylskiej zrobił coś nieprawdopodobnego. Wszystko dla mamy

Anna Przybylska odeszła w 2014 roku po nierównej walce z nowotworem trzustki. Gwiazda wraz ze swoim ukochanym Jarosławem Bieniukiem doczekała się trójki pociech - Oliwii, Szymona oraz Jana. Najstarszy syn aktorki w tym roku skończył już osiemnaście lat. Z okazji swoich urodzin postanowił oddać zmarłej mamie dość nietypowy hołd.

Syn Przybylskiej wykonał tatuaż upamiętniający jego mamę

Osiemnastolatek udał się do studia, gdzie wykonał swój pierwszy tatuaż. Aż trudno uwierzyć w to, na co postawił chłopak. Okazuje się, że wybrał dość wyjątkowy wzór. Na jego ciele pojawiła się data urodzin Przybylskiej.

"26.12.1978" - tę datę można było zobaczyć na jego ciele po wizycie u tatuażysty.

Szymon na swoim instagramowym koncie zaprezentował cały proces tatuowania, a także efekt końcowy. Trzeba przyznać, że to, co zrobił dla swojej ukochanej mamy, jest bardzo wzruszające.

Anna Przybylska nie kryła swojej miłości do dzieci

Anna Przybylska była nie tylko świetną aktorką, ale również doskonałą matką. Kobieta nie raz udowodniła, że pociechy są dla niej najważniejsze. W wielu wywiadach mówił, iż duża rodzina to spełnienie jej najważniejszego marzenia.

"Uważam, że wiele w życiu osiągnęłam. I mam tu na myśli moją rodzinę, moją najpiękniejszą rolę, jaką do tej pory zagrałam. Nigdy to, co stworzyłam zawodowo, nie dorówna temu, że jestem dumną matką trójki dzieci i że to są takie kochane dzieciaki" - mówiła przed laty Anna w wywiadzie dla "Vivy!".

Chociaż od śmierci aktorki minęło już sporo czasu, to Szymon nie raz w rozmowie z mediami mówił, że matka była dla niego kimś bardzo ważnym.

"Powiedziała mi, że mnie kocha, bo jestem jej synem, ale ważne, że jestem jej przyjacielem. Mówiła, że jesteśmy bratnimi duszami. Jestem jak ona pedantem. I chyba mam jej poczucie humoru. Pamiętam, jak nas rozśmieszała, gdy razem nagrywaliśmy film. Była taka mega zabawna. Czasem myślę o tym, jaka byłaby teraz. Ale gdybanie nie jest tu potrzebne" - mówił chłopak w rozmowie z dziennikarzami "Vivy!".

Na temat Anny nie raz mówił też Jarosław Bieniuk. W 2017 roku opowiedział o podobieństwach starszego syna do zmarłej ukochanej.

"Kiedy patrzę na Szymona to tak, jakbym widział Anię. Jest do niej niesamowicie podobny, takie same gesty, miny, rysy twarzy" - powiedział były piłkarz w wywiadzie dla "Vivy!".

