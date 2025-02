Przystojny syn Anny Przybylskiej zadał szyku na studniówce. Mama byłaby z niego dumna!

Krystyna Sienkiewicz wyjawiła to na chwilę przed śmiercią. Prawda ujrzała światło dzienne po latach

Anna Przybylska była jedną z ulubienic Polaków. Popularność i uznanie fanów zdobyła rolą policjantki Marylki. Poza tą rolą w "Złotopolskich" grała rownież m.in. w "Daleko od noszy", "Dlaczego nie!" czy "Ciemnej stronie Wenus".

Należała do niewielkiego grona sław, o których mówiło się i mówi tylko dobrze. Nie była zawodową aktorką, ale widzowie pokochali ją za naturalność oraz ogromny urok, który widoczny był również na ekranie. Anna Przybylska miała też bardzo duży dystans do siebie oraz do swojej popularności i całego show-biznesu. W samych superlatywach wypowiadali się o niej znajomi z planów filmowych.

Pod koniec życia zmagała się z poważną chorobą, a przed śmiercią bardzo cierpiała. W październiku 2024 roku minęło dziesięć lat od jej odejścia. Fani nadal pamiętają o swojej ulubienicy, w każdą rocznicę zasypują kwiatami grób aktorki.

Zobacz również: Anna Przybylska przed śmiercią zrezygnowała z morfiny! "Dwie łzy spłynęły jej po policzku"

Anna Przybylska: Syn aktorki zadał szyku na studniówce

Przybylska przez lata była partnerką piłkarza Jarosława Bieniuka. Z ukochanym doczekała się trójki dzieci: Oliwii, Szymona oraz Jana. Najstarsza z rodzeństwa poszła w ślady mamy i robi dzisiaj karierę w show-biznesie. Jej młodszy na razie skupia się na nauce i raczej unika pokazywania się na ściankach.

Kilka razy zrobił wyjątek m.in. podczas premiery filmu o Annie Przybylskiej lub gdy Oliwia brała udział w "Tańcu z Gwiazdami". O 19-letnim dziś Szymonie zawsze mówiono, że jest najbardziej podobny do znanej mamy. W nastolatek bawił się na studniówce. Na Instagramie podzielił się kilkoma kadrami z imprezy. Filmik z udziałem syna pokazał również Jarosław Bieniuk.

Można na nich zobaczyć, że syn Przybylskiej wyrósł na przystojnego młodzieńca. Podczas studniówki bawił się u boku pięknej blondynki. Szymon dodał nawet zdjęcie, jak trzymają się ze ręce.

Zobacz również: Anna Przybylska żałowała, że szybko wzięła ślub! "Na siłę szukałam prawdziwej miłości"

