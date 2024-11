Anna Przybylska żałowała, że szybko wzięła ślub! "Na siłę szukałam prawdziwej miłości"

Miłości Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka kibicowali wszyscy. Chociaż para doczekała się trójki dzieci, to nigdy nie wzięli ślubu. Aktorka uważała, że nie jest on im potrzebny do szczęścia. Nie wszyscy jej fani pamiętają, że zanim związała się z piłkarzem, miała już za sobą jedno małżeństwo. Kim był jej wybranek?