Anna Przybylska chorowała na nowotwór. Do końca walczyła o spokój

Anna Przybylska autografy zaczęła rozdawać jako sześciolatka, bo od zawsze chciała być znaną aktorką, choć pochodziła z rodziny wojskowej. Ojciec Anny Przybylskiej był oficerem marynarki wojennej. I pewnie dlatego – pomimo planów, aby zostać gwiazdą ekranu – w 1997 roku zdecydowała się na studia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W szkole wytrzymała tylko rok. Miała już wtedy za sobą pierwsze, nastoletnie próby jako fotomodelka. I choć były nieudane, ona wiedziała, że zdoła się wybić. Dlatego jako dwudziestolatka poszła na casting do filmu Radosława Piwowarskiego "Ciemna strona Wenus".

- wspominał reżyser. Kupiła go urokiem „łobuzicy” oraz dziewczęcą kruchością. Więc zaproponował jej rolę młodziutkiej femme fatale, która rozbija małżeństwo.

Zaledwie rok później poznała swojego pierwszego męża, tenisistę Dominika Zygrę. Poznali się na imprezie u wspólnej znajomej. Na pierwszą randkę Ania zaprosiła go do siebie, żeby zobaczył, jaka jest naprawdę. Od razu po wejściu wszedł w psią kupę. Pomimo tego trzy miesiące później wzięli ślub. Półtora roku późnej byli już w trakcie rozwodu.

Równocześnie jej kariera nabierała rozpędu. Niedługo po debiucie u Piwowarskiego dostała angaż w serialu „Złotopolscy”, gdzie stworzyła niezapomnianą postać policjantki Marylki z komisariatu na Dworcu Centralnym w Warszawie. Potem podpisała kontrakt z firmą kosmetyczną i pojawiła się na okładkach kilku czasopism. Aż wreszcie przyszedł czas na sesję w "Playboyu". Szybko zaczęto postrzegać Przybylską tylko przez pryzmat urody.

- Gdyby ona się urodziła nie tu, tylko w Ameryce, byłaby Julią Roberts numer dwa. Miała to wszystko, na co ludzie czekają, co chcą zobaczyć, idąc do kina: piękno, wdzięk, urodę, talent i taką dobroć w sobie