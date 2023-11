Na grobie Ani Przybylskiej zabrakło miejsca na znicze. Ludzie ustawiali je wszędzie, wciąż pamiętają [ZDJĘCIA]

Annę Przybylską kochali wszyscy - telewidzowie za niesamowity wdzięk i przebojowość, współpracownicy za życzliwość i uśmiech, rodzina za to, że była jasnym punktem każdego dnia. Była ulubienicą publiczności. Na ekranach telewizorów podziwialiśmy ją w hitowych serialach: "Złotopolscy", gdzie wcieliła się w rolę policjantki Marylki, a także w serialu "Daleko od noszy". Grała też w filmach: "Dlaczego nie", "Rh+", czy "Ciemna strona wenus". Zmarła 5 października 2014 roku. Po długiej walce z chorobą nowotworową.

Grób Ani Przybylskiej w Gdyni. Jak do niego trafić?

Ania Przybylska została pochowana w rodzinnym grobie, na cmentarzu pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Gdyni. By dotrzeć do grobu Anny Przybylskiej, trzeba wejść bramą od ulicy Arciszewskiej (tuż za przystankiem autobusowym). Gwiazda spoczywa w grobie w drugiej alei od wejścia na lekkim wzniesieniu. We Wszystkich Świętych na grób Ani przyszły prawdziwe tłumy, już w godzinach przedpołudniowych na płycie nie było już miejsca na kolejne znicze. Ludzie ustawiali je obok grobu. Na zdjęciach w galerii można zobaczyć grób Ani Przybylskiej w świątecznej dekoracji.