Jarosław Bieniuk wszedł synowi na głowę. Dosłownie! Symboliczna zamiana ról na festiwalu w Gdyni

Jarosław Bieniuk opublikował na Instagramie zestawienie dwóch zdjęć, opatrzone podpisem: „Niektórzy lata liczą w Openerach. 2025 vs 2017”. Na starszym zdjęciu widać go z kilkuletnim Szymonem na ramionach, zrobione podczas jednego z koncertów na terenie festiwalu Open’er w Gdyni. Na tegorocznej fotografii – wykonanej osiem lat później – role się odwracają: to dorastający Szymon dźwiga ojca, powtarzając niemal identyczny gest. Zestawienie zdobyło kilkanaście tysięcy polubień i setki komentarzy. Internauci zwrócili uwagę na siłę więzi między ojcem a synem oraz żartobliwy charakter publikacji.

Jarosław Bieniuk to były reprezentant Polski w piłce nożnej, występujący m.in. w Lechii Gdańsk i Amice Wronki. Po zakończeniu kariery sportowej zaangażował się w działalność społeczną i biznesową. Prywatnie jest ojcem trójki dzieci: Oliwii, Szymona i Jana. Ich matką była aktorka Anna Przybylska, która zmarła w 2014 roku. Od tego czasu Bieniuk samodzielnie wychowuje dzieci, dzieląc się od czasu do czasu rodzinnymi momentami w mediach społecznościowych. Szczegóły poniżej.

Jarosław Bieniuk z synem Szymonem podbijają media społecznościowe. Piękne ujęcie na Open'erze 2025

Open’er Festival odbywający się co roku w Gdyni to jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Organizowany od 2002 roku, przyciąga nie tylko fanów muzyki, ale również znane postaci życia publicznego i celebrytów. Wielu uczestników traktuje udział w festiwalu jako letnią tradycję – często rodzinną. Zdjęcie Bieniuków wpisuje się w ten trend i pokazuje, że Open’er to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale również przestrzeń do tworzenia wspólnych wspomnień.

Publikacja szybko stała się popularna. W komentarzach dominowały pozytywne reakcje, wiele osób podkreślało zabawny i symboliczny wymiar fotografii. W zestawieniu nie zabrakło również odniesień do przemijającego czasu oraz docenienia relacji rodzinnych w przestrzeni publicznej. Zestawienie zdjęć Jarosława i Szymona Bieniuków to przykład prostego kadru, który zyskał drugie życie w sieci. Publikacja zyskała na popularności nie tylko ze względu na rozpoznawalność postaci, ale również dzięki uniwersalnemu motywowi przemiany ról w relacjach międzypokoleniowych.

