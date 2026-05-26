Zaskakujący widok na gali AMA 2026. Fergie i muzycy Black Eyed Peas znowu razem!

Słynąca pod pseudonimem Fergie Stacy Ann Duhamel w 2003 roku zyskała międzynarodową sławę dzięki występom z kultową grupą Black Eyed Peas. Kiedy po wylansowaniu wielu popularnych utworów postanowiła zakończyć współpracę z kolegami, wielbiciele zespołu zaczęli tworzyć teorie na temat rzekomych powodów tego głośnego rozstania. Ostatnie wydarzenia udowadniają jednak, że dawni znajomi ze sceny wciąż darzą się dużą sympatią i świetnie czują się w swoim towarzystwie podczas branżowych imprez.

Dlaczego Fergie odeszła z zespołu Black Eyed Peas?

Oficjalne zakończenie wspólnych działań w 2018 roku wywołało w mediach spore poruszenie. Wokalistka już wcześniej ograniczyła swoją aktywność w formacji, unikając udzielania komentarzy na ten temat. Zaniepokojeni słuchacze podejrzewali, że między muzykami doszło do konfliktu o podział gigantycznych zysków z przebojów. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, co po dwóch latach ciszy ujawnili will.i.am, apl.de.ap oraz Taboo. Artyści wyznali, że piosenkarka zrezygnowała z występów nie ze względu na indywidualne ambicje, lecz z chęci bycia „lepszą matką” i spędzania większej ilości czasu ze swoim kilkuletnim synem Axelem.

Wielkie spotkanie dawnej ekipy miało miejsce na czerwonym dywanie podczas ceremonii wręczenia nagród American Music Awards 2026. Słynna Amerykanka i jej byli partnerzy ze sceny, którzy tego wieczoru triumfowali w kategorii „Najlepszy przebój z dawnych lat”, chętnie uśmiechali się wspólnie do obiektywów aparatów.

Gala American Music Awards 2026 w Las Vegas pełna niespodzianek

Podczas tego wyjątkowego wieczoru rozdano łącznie ponad czterdzieści prestiżowych statuetek dla najlepszych twórców. Głównym zaskoczeniem imprezy w Las Vegas okazała się sytuacja Taylor Swift, która mimo uzyskania aż ośmiu nominacji opuściła galę z całkowicie pustymi rękami. Prawdziwym triumfatorem okrzyknięto z kolei południowokoreańską grupę BTS, a uwagę reporterów przykuwały niezwykle odważne i oryginalne stroje zaproszonych gwiazd.

86

Koncert Black Eyed Peas w Warszawie na Warsaw Music Festival 2026

Fani z naszego kraju mogą już szykować się na muzyczne święto, ponieważ popularna formacja ze Stanów Zjednoczonych niedługo zaprezentuje swoje największe hity przed polską publicznością. Po serii wcześniejszych wizyt w Polsce, Black Eyed Peas powrócą do stolicy po ponad dwudziestu latach przerwy, by wystąpić podczas Warsaw Music Festival 2026. Widowiskowe show odbędzie się 17 czerwca pod patronatem Radia ESKA.

Sonda Lubisz muzykę country? Kocham całym sercem Lubię, mam ulubione kawałki Nie trafia do mnie ten typ muzyki