Zaskakujący widok na gali AMA 2026. Fergie i muzycy Black Eyed Peas znowu razem!

Słynąca pod pseudonimem Fergie Stacy Ann Duhamel w 2003 roku zyskała międzynarodową sławę dzięki występom z kultową grupą Black Eyed Peas. Kiedy po wylansowaniu wielu popularnych utworów postanowiła zakończyć współpracę z kolegami, wielbiciele zespołu zaczęli tworzyć teorie na temat rzekomych powodów tego głośnego rozstania. Ostatnie wydarzenia udowadniają jednak, że dawni znajomi ze sceny wciąż darzą się dużą sympatią i świetnie czują się w swoim towarzystwie podczas branżowych imprez.
Dlaczego Fergie odeszła z zespołu Black Eyed Peas?
Oficjalne zakończenie wspólnych działań w 2018 roku wywołało w mediach spore poruszenie. Wokalistka już wcześniej ograniczyła swoją aktywność w formacji, unikając udzielania komentarzy na ten temat. Zaniepokojeni słuchacze podejrzewali, że między muzykami doszło do konfliktu o podział gigantycznych zysków z przebojów. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, co po dwóch latach ciszy ujawnili will.i.am, apl.de.ap oraz Taboo. Artyści wyznali, że piosenkarka zrezygnowała z występów nie ze względu na indywidualne ambicje, lecz z chęci bycia „lepszą matką” i spędzania większej ilości czasu ze swoim kilkuletnim synem Axelem.
Wielkie spotkanie dawnej ekipy miało miejsce na czerwonym dywanie podczas ceremonii wręczenia nagród American Music Awards 2026. Słynna Amerykanka i jej byli partnerzy ze sceny, którzy tego wieczoru triumfowali w kategorii „Najlepszy przebój z dawnych lat”, chętnie uśmiechali się wspólnie do obiektywów aparatów.
Gala American Music Awards 2026 w Las Vegas pełna niespodzianek
Podczas tego wyjątkowego wieczoru rozdano łącznie ponad czterdzieści prestiżowych statuetek dla najlepszych twórców. Głównym zaskoczeniem imprezy w Las Vegas okazała się sytuacja Taylor Swift, która mimo uzyskania aż ośmiu nominacji opuściła galę z całkowicie pustymi rękami. Prawdziwym triumfatorem okrzyknięto z kolei południowokoreańską grupę BTS, a uwagę reporterów przykuwały niezwykle odważne i oryginalne stroje zaproszonych gwiazd.
Koncert Black Eyed Peas w Warszawie na Warsaw Music Festival 2026
Fani z naszego kraju mogą już szykować się na muzyczne święto, ponieważ popularna formacja ze Stanów Zjednoczonych niedługo zaprezentuje swoje największe hity przed polską publicznością. Po serii wcześniejszych wizyt w Polsce, Black Eyed Peas powrócą do stolicy po ponad dwudziestu latach przerwy, by wystąpić podczas Warsaw Music Festival 2026. Widowiskowe show odbędzie się 17 czerwca pod patronatem Radia ESKA.
