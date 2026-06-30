To ona zostanie nową jurorką w "Tańcu z Gwiazdami"?! Czytelnicy "Super Expressu" nie mają wątpliwości!

"Taniec z Gwiazdami": Wielkie zmiany w dziewiętnastej edycji

Finał osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" przyniósł wiele emocji. Po raz pierwszy w historii polskiej edycji w ostatnim odcinku wystąpiły aż cztery pary. Ostatecznie Kryształową Kulę zdobyli Gamou Fall (34 l.) oraz Hanna Żudziewicz (34 l.), dla której było to trzecie zwycięstwo w tanecznym show.

Producenci powoli odkrywają karty z nazwiskami uczestników jesiennej edycji. Wiadomo już, że na parkiecie wystąpią Helena Englert (26 l.), Marta "Mandaryna" Wiśniewska (48 l.), Andrzej Rosiewicz (82 l.) oraz Piotr "Guma" Gumulec (40 l.). W dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zabraknie za to Ewy Kasprzyk (69 l.).

Aktorka zasiadała za stołem jurorskim wiosną 2024 roku, gdy program wrócił do Polsatu po krótkiej przerwie. O zmianach w jury plotkowano już od dłuższego czasu. 24 czerwca potwierdzono, że to właśnie Kasprzyk odejdzie z show. Obecnie trwają poszukiwania zastępstwa. W sieci przewija się kilka nazwisk.

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"Taniec z Gwiazdami": Kto zastąpi Ewę Kuleszę w roli jurorki?

Postanowiliśmy zapytać naszych czytelników o to, kto powinien zastąpić. Wybraliśmy gwiazdy, które miały już doświadczenie z programem. Niektóre z nich zasiadły już nawet na miejscu jurora. W gronie naszych kandydatek znalazły się: Agata Kulesza (54 l.), Kinga Rusin (55 l.), Edyta Górniak (53 l.), Małgorzata Socha (46 l.), Anna Mucha (46 l.), Doda (42 l.) oraz Kayah (59 l.).

Zdecydowaną faworytką internautów jest Agata Kulesza! Aktorka w parze ze Stefano Terrazzino wygrała ósmą edycję "Tańca z Gwiazdami" jeszcze za czasów TVN-u. W jednym z kwietniowych odcinków Kulesza zastąpiła Ewę Kasprzyk w roli jurorki. Widzowie byli nią zachwyceni. Nic więc dziwnego, że chętnie znowu zobaczyliby ją w tej roli.

A kto jeśli nie Agata Kulesza? Na podium znalazły się jej młodsze koleżanki po fachu - Małgorzata Socha oraz Anna Mucha. Gwiazda "Przyjaciółek" tańczyła w programie w 2008 roku, ale dość szybko odpadła z rywalizacji. Za to jesienią ubiegłego roku pojawiła się jako jurorka zastępcza.

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"Taniec z Gwiazdami": To ona zastąpi Kasprzyk? Czytelnicy "Super Expressu" zadecydowali

Z kolei Anna Mucha zwyciężyła w 10. edycji programu w 2009 roku razem z Rafałem Maserakiem (42 l.). Aktorka wróciła do programu w odcinku jubileuszowym (wyemitowanym we wrześniu 2025 roku). Zabrała ze sobą swoją Kryształową Kulę i ponownie zatańczyła ze swoim tanecznym partnerem.

Część naszych czytelników oddało głos na Kingę Rusin. Dziennikarka ma sporo doświadczenia z prowadzeniem programów rozrywkowych, a jako jurorka sprawdziła się w innym tanecznym programie, czyli "You Can Dance – Po prostu tańcz". Była prezenterka "Dzień Dobry TVN" od kilku lat spędza czas na poróżowaniu po świecie.

Za nią uplasowała się Doda, którą swoją ognistą osobowością z pewnością przyniosła by wiele emocji do programu. Najmniej naszych czytelników oddało głos na Edytę Górniak oraz Kayah.

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