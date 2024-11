Małgorzata Socha sprawdziła się jako jurorka w "Tańcu z Gwiazdami"? Widzowie są zgodni!

Julia Żugaj czuje się przytłoczona przez swoich fanów? "To jest trochę dziwne"

"Taniec z Gwiazdami": Kogo zobaczymy w finale programu?

Piętnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" powoli dobiega końca. W niedzielę, 10 listopada, odbył się półfinał programu. Wiadomo już, które pary powalczą o Kryształową Kulę. Głosami widzów do finały przeszli Julia Żugaj z Wojciechem Kuciną oraz Maciej Zakościelny z Sarą Janicką. W dogrywce spotkali się Vanessa Aleksander z Michałem Bartkiewiczem oraz Majka Jeżowska z Michałem Danilczukiem. Jurorzy zadecydowali, że do następnego odcinka przejdzie Vanessa. Młoda aktorka od samego początku była jedną z faworytek do zwycięstwa.

Był to niezwykle emocjonujący półfinał. Uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. Aż 80 punktów zdobyli Vanessa z Michałem. Jedną z osób, która nie kryła zachwytu nad tanecznym talentem aktorki, była Małgorzata Socha. Gwiazda "Przyjaciółek" wyjątkowo zastąpiła w programie Ewę Kasprzyk, która przebywa w Los Angeles na 25. Polish Film Festival.

Zobacz również: Pavlović wspomina Wodeckiego: "Na myśl o Zbyszku to aż oczy się robią czerwone"

"Taniec z Gwiazdami": Małgorzata Socha powinna zostać w programie na stałe?

Ulubienica widzów o swoim udziale w programie opowiedziała kila godzin wcześniej w programie "Halo, tu Polsat". Zapowiedziała, że przede wszystkim będzie wspierała uczestników show.

To jest półfinał. Mam takie poczucie, że ten półfinał nawet może się wiązać z większymi emocjami niż ten finał, ponieważ została czwórka zawodników, uczestników, za każdym z nich stoi inna historia, inni fani i tak naprawdę też ta rozgrywka się też będzie toczyła między tymi fanami - stwierdziła aktorka.

Małgorzata Socha, jak zapowiedziała, tak zrobiła i chętnie rozdawała wczoraj najwyższe noty. Aktorka wspominała również swój udział w programie, w którym uczestniczyła w 2008 roku. Jak poradziła sobie w nowej roli? Internauci są niemal zgodni - aktorka powinna zagościć w "Tańcu z Gwiazdami" na dłużej.

Pani Małgosia cudownie się sprawdziła!! Powinna zasiąść jako juror; Gosia powinna zostać na stałe; Pani Małgosia poradziła sobie wspaniale w tej roli; Gosia niech zostanie na stałe; Pięknie się sprawiła w roli jurorki - napisali zachwyceni widzowie.

Zobacz również: Dekoracje na Halloween w domu Małgorzaty Sochy wywołały ogromną dyskusję

Gwiazdy Przyjaciółek brylują na ramówce Polsatu! Małgorzata Socha i Magdalena Stużyńska przyćmiły wszystkich Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Taniec z Gwiazdami": Półfinał programu!