Wielkie zmiany tuż przed półfinałem "Tańca z gwiazdami". W jury zasiądzie Małgorzata Socha

Wielkie zmiany w półfinale "Tańca z gwiazdami". W jury zasiądzie Małgorzata Socha

Jeden z najbardziej lubianych przez widzów programów rozrywkowych powoli dobiega końca. Finał show "Taniec z gwiazdami" już 17 listopada, a w najbliższą niedzielę (11 listopada) gwiazdy zawalczą w półfinałowym odcinku. I to właśnie teraz na kilka godzin przed półfinałem w mediach pojawiła się informacja, że w najbliższą niedzielę zabraknie w jury aktorki Ewy Kasprzyk, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie bierze udział w 25. Polish Film Festival w Los Angeles. Na szczęście znalazło się zastępstwo za nieobecną jurorkę. W ocenianiu popisów tanecznych gwiazd ma ją zastąpić jej koleżanka, Małgorzata Socha. Aktorka w sobotni poranek była gościem śniadaniowego programu "halo tu Polsat". Socha wyjawiła, że w niedzielny wieczór pojawi się w "Tańcu z gwiazdami" w roli jurorki.

Będę starała się być sprawiedliwą i wspierającą jurorką. Najważniejsi są uczestnicy

- zapowiedziała aktorka.

Ja tylko będę podnosiła 10 i tak naprawdę jestem po to, żeby wspierać uczestników. Jestem całym sercem za nimi i właśnie wiem, jaką długą i trudną drogę przeszli.

- dodała.

Kto wystąpi w półfinale programu "Taniec z gwiazdami"?

Półfinał "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" odbędzie się już w niedzielę 10 listopada 2024 r. O udział w finale zawalczą: Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Majka Jeżowska i Michał Danilczuk oraz Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Warto wspomnieć, że o ostatecznym wyniku odcinka półfinałowego zadecyduje DOGRYWKA. Pary najpierw wykonają po dwie choreografie. Po zsumowaniu ocen jury i głosów widzów stanie się jasne, które dwie pary przejdą do decydującego odcinka. Trzecia finałowa para zostanie wyłoniona w dogrywce, gdzie liczyć się będą już tylko oceny jurorów.

