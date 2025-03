Ronnie Ferrari wraca z nowym przebojem! Czy powtórzy sukces "Ona by tak chciała"?

Ronnie Ferrari nie ukrywa, że "Chciałbym być" to pewnego rodzaju kontynuacja jego największego przeboju.

Jakieś sześć lat temu napisałem dwie piosenki. Jedna z nich stała się najpopularniejszym trackiem na "O", a druga to refren, którym teraz postanowiłem się z Wami podzielić. Można powiedzieć, że to druga część historii, w której "Ona by tak chciała" grała pierwsze skrzypce. To nurt, który chciałem poddać próbie po raz kolejny. Ten numer napisałem, wyreżyserowałem i skomponowałem razem z ziomalami w studio – bez nich ten utwór zgubiłby momentum. Dopracowaliśmy każdy detal, żeby brzmiał dokładnie tak, jak powinien. Można powiedzieć, że to taki storytelling love story. Historia jest prosta – on ją chce, a ona go nie – zdradza Ronnie Ferrari.

Muzyk z ekipą dopracował każdy szczegół, by singiel brzmiał dokładnie tak, jak powinien – energetycznie, lekko i imprezowo!

Zobacz także: HIT INTERNETU! Ministranci śpiewają "Ona by tak chciała służyć ze mną! [WIDEO]

Czy "Chciałbym byś" powtórzy sukces "Ona by tak chciała"?

Ronnie Ferrari wie, jak tworzyć hity. "Ona by tak chciała" to singiel, który ma już ponad 223 miliony wyświetleń na YouTube i wyniósł go na szczyt polskiej sceny muzycznej. Czy "Chciałbym byś" dorówna temu fenomenowi? Na razie wszystko na to wskazuje! W sieci już pojawiają się komentarze zachwyconych fanów, a imprezowe playlisty szybko zapełniają się nowym utworem.

Ronnie Ferrari to nie tylko wokalista, ale też producent i kompozytor, który eksperymentuje z dźwiękiem i nie boi się odważnych rozwiązań. Tym razem również postawił na swój unikalny styl.

Słuchaliście już nowego hitu? Jak sądzicie – ma szansę stać się kolejnym przebojem?