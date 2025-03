Polski tancerz podbija irlandzki „Taniec z Gwiazdami”! Robert Rowiński w półfinale show

Robert Rowiński nie jest nowicjuszem w międzynarodowych edycjach „Tańca z Gwiazdami”. Już wcześniej udowodnił, że jest jednym z najlepszych tancerzy w programie – w 2019 roku dotarł do finału razem z piosenkarką Clioną Hagan, a w 2023 roku ponownie walczył o zwycięstwo, tym razem z wokalistką Brooke Scullion.

W obecnej edycji show Robert i Aishah Akorede zachwycają jurorów i widzów swoją energią oraz techniką, zdobywając wysokie noty i ogromne uznanie publiczności.

Sukcesy i międzynarodowa kariera utalentowanego Polaka

Rowiński, który w Polsce zdobył popularność jako wieloletni trener w „Tańcu z Gwiazdami”, od lat rozwija swoją karierę na arenie międzynarodowej. Jego talent, charyzma i niezwykła umiejętność budowania relacji z partnerkami tanecznymi sprawiają, że jest jednym z najbardziej cenionych tancerzy w irlandzkim programie.

Robert Rowiński, utalentowany tancerz i właściciel Studia Tańca „Pasja” w Koszalinie, jest o krok od wielkiego finału irlandzkiej edycji „Dancing with the Stars”! Już w tę niedzielę, 9 marca, zobaczymy go w półfinale programu, gdzie wraz ze swoją partnerką, Aishah Akorede, powalczy o awans do ostatniego etapu show.

Teraz przed nim wielkie wyzwanie – półfinał „Dancing with the Stars”. Czy Robert i Aishah dostaną się do wielkiego finału i powalczą o trofeum? Wszystko wskazuje na to, że ich szanse są bardzo duże! Czy Polak ponownie stanie na podium? O tym przekonamy się już wkrótce! Półfinał irlandzkiego show już w najbliższą niedzielę.

Robert Rowiński w polskich edycjach "Tańca z Gwiazdami"

Robert Rowiński zadebiutował w polskiej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2006 roku, partnerując byłej Miss Świata, Anecie Kręglickiej, z którą zajął 7. miejsce. W kolejnych edycjach tańczył m.in. z aktorką Magdaleną Wójcik oraz piosenkarką Haliną Mlynkovą. W 2010 roku odniósł sukces, wygrywając 12. edycję programu w parze z lekkoatletką Moniką Pyrek.

