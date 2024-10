"Taniec z gwiazdami". Wysokie oceny i ostra jazda od fanów. Czego nie złapały kamery…

"Taniec z gwiazdami". Już wiadomo komu zaśpiewa Dawid Kwiatkowski do tańca. Dla kogo takie wsparcie?!

W 7. odcinku "Tańca z gwiazdami" emocje sięgnęły Zenitu! Dość powiedzieć, że "Czarna mamba", która znana jest z twardych ocen i trzymania nerwów na wodzy, kompletnie się rozkleiła!

Stało się to za sprawą tańca Macieja Zakościelnego z Sarą Janicką w stylu "taniec nowoczesny". Poruszająca choreografia do piosenki Vixen "Ne rozumiju" zapewne przejdzie do historii show Polsatu i nie tylko Ivona Pavlović miala "ciarki". Fani zauważyli, że między tą parą dzieje się coś niesamowitego. Tancerka po otrzymaniu niesamowitych opinii i czterech "dziesiątek" od jury również ledwo powstrzymywała łzy.

Ogromne emocje od samego początku 15. edycji "Tańca z gwiazdami" budzą występy Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka. Wokalistka, znana głównie z przebojów dla dzieci, w tym odcinku show pokazała się z zupełnie innej strony. W odważnej choreografii zatańczyła ze swoim partnerem scenę dosłownie łóżkową, a w tangu oszałamiała namiętnością. Fani lubią jej występy, bo gwiazda udowadnia, że na miłość i taniec nigdy nie jest za późno. Jednak tym razem znaleźli się widzowie, którzy uważali, że wokalistka przekroczyła może ciut granicę smaku.

Julia Żugaj i Wojciech Kutyna od kilku tygodni są posądzani o romans, co rozpala emocje fanów. Piosenkarka rozstała się ze swoim chłopakiem i wielu twierdziło, że to właśnie z tego powodu. Być może z powodu tych plotek widzowie zobaczyli na ekranie coś, co się nie zdarzyło?

Filip Bobek tańczy z piękną Hanną Żudziewicz, prywatnie żoną tancerza, Jacka Jeschke. Idzie im świetnie, ale nie wszystko w zachowaniu gwiazdora dzisiaj spodobało się fanom. Ktoś zauważył, że Bobek skradł partnerce... pocałunek w szyję i nie wszystkim się to spodobało.

Biały to zdecydowanie kolor Julii. Wyglądała obłędnie. Taniec również obłędny. A po ocenach widać było, że tancerz mega się powstrzymywał aby nie wykonać jakiegoś ruchu typu "całus" ...🙃 Dobrze widziałam, że Filip pocałował Hanię w szyję przed tańcem? Majka przegina z tym mizianiem Michała. Przecież mógłby być jej synem! Maciej jest stworzony do tańca, to jak tańczy z Sandrą to najwyższy poziom z możliwych. ARMAGEDON EMOCJI I brak złapania tchu ‼️‼️

W 7. odcinku "Tańca z gwiazdami" z programem pożegnał się Rafał Zawierucha. Przez chwilę nie było pewne, czy jego miejsca nie zajmie Bobek, ale ostatecznie gwiazdor "BrzydUli" będzie tańczył dalej.

