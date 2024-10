"Taniec z gwiazdami". Iwona Pavlović totalnie rozklejona. Szok, co się wydarzyło na parkiecie

"Taniec z gwiazdami". Już wiadomo komu zaśpiewa Dawid Kwiatkowski do tańca. Dla kogo takie wsparcie?!

Co się wydarzyło w poprzednim odcinku "Tańca z gwiazdami"?

W 6. odcinku "Tańca z gwiazdami" wiele się działo. Gwiazdy przechodziły same siebie, by wypaść jak najlepiej, część z nich musiała przygotować rock'and'rolla z nowym partnerem, a na koniec pożegnaliśmy się z aż dwiema parami. Z rywalizacji o kryształową kulę odpadli Anna Maria Sieklucka i Michał Kassin oraz Filip Lato i Julia Suryś. Podobno zawrzało także za kulisami, po wysokich notach dla Majki Jeżowskiej. Czyżby u niektórych odpaliła się nie tylko żyłka rywalizacji, ale także zazdrości? Może przekonamy się i tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy!

7. odcinek TzG z udziałem gwiazd muzyki. Do tańca zaśpiewają Kwiatkowski, Lanberry, Tribbs i Margaret

Każdy odcinek 15. edycji show coś wyróżnia. Tym razem udział największych gwiazd polskiej muzyki, które na żywo zaśpiewają swoje największe przeboje. Będzie tango do piosenki "Dobrze, że jesteś" czy rumba do "Cudu" Marty Bijan i Emo. Gwiazdy kibicują "swoim" parom, a jury miało już kilka twardych orzechów do zgryzienia. Iwona Pavlović zaskoczyła notą przyznaną Filipowi Bobkowi i Hani Żudziewicz, dając im więcej punktów niż zwykle łagodna w "wyrokach" Ewa Kasprzyk.

Na żywo Taniec z gwiazdami 27.10 - relacja na żywo 21:21 Rafał Zawierucha i Daria Syta zatańczyli cza-czę. Tym razem jurorzy nie byli zachwyceni techniką, choć docenili show. Bardzo dużo się działo, miałeś dużo partnerek. Trochę się nie wyrabiałeś z rękami - stwierdził Tomasz Wygoda. Zawierucha była, ale nie cza-cza. Mało rytmicznie stawiałeś nogi. Było piękne show, ale za mało cza-czy w cza-czy - Iwona Pavlović była bardzo krytyczna w ocenie występu, choć doceniła pomysł. Punktacja: Rafał Maserak: 7 Ewa Kasprzyk: 8 Tomasz Wygoda: 6 Iwona Pavlović: 6 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) 21:18 Maciej Zakościelny w gorących objęciach tancerki. Widzowie węszą romans. Jest jeden problem Vixen "Ne rozumiju" to przebój lata telewizji Polsat. Do tej wyjątkowej piosenki Maciej Zakościelny i Sara Janicka przygotowali choreografie do tańca współczesnego. Aplauz na stojąco i poruszone twarze jurorów powiedziały wszystko. Nie wiem, czy można było ruchem, ciałem, wyrazem lepiej oddać nastrój i przesłanie tej piosenki. - chwaliła Ewa Kasprzyk. W tańcu współczesnym tancerze muszą być sobą. Ich ciałem rządzą emocje. W tym tańcu wszytko było na miejscu. - dołączył Rafał Maserak. Ja nie wiem, co się tu wydarzyło. Bo ja wiem, że ty nie umiesz tańczyć, ale tworzycie z Sarą coś tak unikalnego, że wzruszyliście mnie totalnie - powiedziała Iwona Pavlović, ocierając łzy wzruszenia. Punktacja: Rafał Maserak: 10 Ewa Kasprzyk: 10 Tomasz Wygoda: 10 Iwona Pavlović: 10 21:03 Mają dość Jeżowskiej? Za kulisami "Tańca z gwiazdami" buzuje Majka Jeżowska i Michał Danilczuk rozpoczęli swój występ... w łóżku. To nie może być więc nic innego, jak zmysłowa rumba. Kiedyś rumba była tańcem płodności, co dziś urodziło się na parkiecie? Jesteś miss nóg tego programu - stwierdził Rafał Maserak. Nie każdy potrafi uruchomić ciało w centrum, które jest potrzebny w rumbie. Ty to zrobiłaś. - dodał Tomasz Wygoda. Piękniejesz, młodniejesz, błyszczysz. Jesteś kapiącym, chodzącym seksem - skomplementowała Ewa Kasprzyk. Punktacja: Rafał Maserak: 8 Ewa Kasprzyk: 9 Tomasz Wygoda: 8 Iwona Pavlović: 7 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) 21:00 Julia Żugaj i Wojciech Kucina zatańczyli cha-chę z towarzyszeniem Oscara Cymsa. W studiu na żywo wybrzmiało "Nie musisz się bać". Cha-cha jest taka lekka, radosna, młodzieńcza, super pasuje do Ciebie. Było bardzo fajnie - pochwaliła Iwona. Od samego początku było widać tę igraszkę. Świetnie rytmiczne, żeby się bawić rytmem to trzeba już mieć sporą świadomość - dodał Rafał Maserak. Jesteś bardzo elastyczna, było to zejście, które pokazało duże możliwości w ciele - przyznał Tomasz Wygoda. Punktacja: Rafał Maserak: 10 Ewa Kasprzyk: 10 Tomasz Wygoda: 9 Iwona Pavlović: 9 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) 20:52 Para numer 8 idzie przez program, jak burza - już trzykrotnie zgarniając maksymalną liczbę punktów od jury. Dziś zaprezentowali walca wiedeńskiego do piosenki Lady Gagi i Bruno Marsa "Die with a smile". Jak się podobało? Vanesso i Michale, trzeba być ślepcem, żeby nie widzieć, że ten walc był znakomity - skomentował Rafał Maserak. Dla mnie w tej edycji jesteś absolutnie zjawiskiem, dla mnie tworzycie parę wybuchową - podsumowała Ewa Kasprzyk. Punktacja: Rafał Maserak: 10 Ewa Kasprzyk: 10 Tomasz Wygoda: 10 Iwona Pavlović: 10 20:29 Dla Filipa Bobka i Hani Żudziewicz na żywo swój hit p.t. "Cud" zaśpiewała Marta Bojan i Emo. Rumba pary numer 5 była niezwykle romantyczna. Czy wszystkim udzielił się nastrój? Było tak romantycznie, tak nastrojowo, i ta piosenka tak pasowała, ja się dała uwieść. Powiedzieć, że miałam dreszcze, to nic nie powiedzieć - emocjonowała się Ewa Kasprzyk. Z Kolei Iwona Pavlović miała drobne uwagi: Chciałabym się czegoś czepnąć i się czepnę, obejrzyj sobie stopy Filipie. Punktacja: Rafał Maserak: 9 Ewa Kasprzyk: 8 Tomasz Wygoda: 8 Iwona Pavlović: 9 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) 20:22 Bardzo ciekawy pomysł - samba do piosenki Billy Eilish. Zadziwiająca propozycja Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej przypadła do gustu jurorom, choć nie do końca wiedzieli, jak ją ocenić. Alternatywna samba - osadzona, ciemna, mroczna, ale jednocześnie lekka - podsumował Tomasz Wygoda. Nad stopami to mógłbyś popracować, bo w sambie to trzeba grabić paluszkami, muskać nimi parkiet, a ty muskałeś, ale piętami - skomentowała Iwona Pavlović. Ręce pracowały, miałeś feeling. Dla mnie bomba! - dodał Rafał Maserak. Punktacja: Rafał Maserak: 8 Ewa Kasprzyk: 9 Tomasz Wygoda: 8 Iwona Pavlović: 8 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) 20:14 Rafał Zawierucha i Daria Syta rozpoczęli dzisiejszy odcinek. Zatańczyli tango do piosenki "Dzięki, że jesteś" w wykonaniu Lanberry i Tribbsa. Ty jesteś zawsze tu i teraz, w stu procentach. Przepięknie twoje nóżki pracowały - stwierdziła Iwona Pavlović. Napięcie było wyczuwalne od samego początku, troszeczkę zabrakło mi zatrzymań dynamicznych, ale ogólnie jestem nasycony tym tangiem - pochwalił Rafał Maserak, dodając jednak do miodu łyżkę dziegciu. Była moc, było zdjednoczenie i było napięcie. Jestem zachwycona - podsumowała Ewa Kasprzyk. Punktacja: Rafał Maserak: 8 Ewa Kasprzyk: 8 Tomasz Wygoda: 7 Iwona Pavlović: 6 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) 20:03 W rywalizacji o kryształową kulę zostało sześć par, dziś każda z nich zaprezentuje dwa tańce, a na koniec programu pożegnamy się z jedną parą.

