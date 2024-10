"Taniec z gwiazdami". Taką emeryturę ma Iwona Pavlović. Trzymajcie się mocno!

Emerytura Pavlović robi wrażenie!

Iwona Pavlović jest twarzą polskiej edycji "Tańca z gwiazdami". Jurorka, która nie szczędzi uczestnikom cierpkich słów i surowych ocen, jest w jury od zawsze. Zmieniają się tylko stacje, które emitują taneczne show i partnerzy "Czarnej mamby", którzy wraz z nią oceniają wyczyny gwiazd i ich profesjonalnych partnerów. Teraz na jaw wyszło, że 61-letnia Pavlović jest już na emeryturze i znamy wysokość jej miesięcznych poborów.

Jaką emeryturę ma "Czarna mamba"?

Każda gwiazda, która zdecyduje się na udział w "Tańcu z gwiazdami" drży przez oceną Iwony Pavlović. "Czarna mamba" często nie przebiera w słowach i bardzo odważnie krytykuje błędy uczestników show. Za to jej dobra ocena to powód do wielkiej radości. Jurorka nie ma zamiaru rezygnować z życia zawodowego, ale pobiera emeryturę, która jest dla niej fajnym dodatkiem do wysokich zarobków. O jakich kwotach mówimy?

Okazuje się, że Pavlović nie przepracowała w swoim życiu zbyt wiele na etacie, co ma wpływ na wysokość emerytury. Jak wyznała gwiazda, nie miała zbyt wielkiej wiedzy na temat świadczeń emerytalnych. Dlatego też, jej zdaniem kwota, która co miesiąc wpływa na jej konto, mogłaby być wyższa.

Pavlović: "Broń Boże na nią nie narzekam"

Bardzo mało pracowałam u kogoś - trochę w domu kultury plus do emerytury liczą się studia. Co miesiąc na moje konto wpływa 2700 zł. Nie za mało, nie za dużo - tyle, na ile zasłużyłam (...) Broń Boże na nią nie narzekam, bo ja naprawdę dobrze zarabiam. Cieszę się więc, że mam ją dodatkowo. Nie wiem, czy ja w tamtym czasie byłam wystarczająco rozeznana. Nawet nie wiedziałam, że można płacić więcej. Gdybym dopłacała, to ta emerytura teraz byłaby większa (...) Także emerytura jest naprawdę zadowalająca i wszystko się zgadza

Jak widać Pavlović jest całkiem zadowolona ze swojej emerytury, ponieważ traktuje ją jak dodatkowe źródło dochodu. Gwiazda nie tylko pokazuje się co tydzień w "Tańcu z gwiazdami" i dba o jak najwyższy poziom show, ale i udziela się w wielu ciekawych akcjach. Jej motywacyjne występy, podczas których porywa do dobrego, aktywnego życia np. seniorów to tylko "kropla w morzu" zajęć mistrzyni tańca. Tak więc wygląda na to, że rozrywana "Czarna mamba" jeszcze przez długi czas swoją emeryturę będzie miała do dyspozycji "na waciki".

