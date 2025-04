Polak zgarnął najwyższą wygraną w losowaniu Eurojackpot. To prawdziwa fortuna!

Po godzinie 19:00 przy ul. Zbożowej w Przybradzu pod Wadowicami doszło do niecodziennego zdarzenia. Samochód osobowy wpadł do stawu, a kierowcy udało się samodzielnie wydostać z pojazdu.

– Poszedł do swojego miejsca zamieszkania, które znajdowało się nieopodal. Potem, w trakcie naszych działań, wrócił na miejsce. Twierdził, że poszedł się przebrać – poinformował za pośrednictwem TVN24 mł. bryg. Krzysztof Cieciak, oficer prasowy wadowickiej straży pożarnej.

Ponad dwa promile w organizmie

W akcji brali udział druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach oraz strażacy z Andrychowa, Wadowic i Chrzanowa. Strażacy, przy użyciu ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego, odholowali pojazd ze stawu. 48-letnim kierowcą zajęli się policjanci.

– Mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. W tym momencie jest przesłuchiwany – tłumaczył asp. Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Konsekwencje pijaństwa za kierownicą

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat więzienia. W przypadku recydywy kara pozbawienia wolności może wynosić od trzech miesięcy do nawet pięciu lat. Jeśli kierowca miał więcej niż półtora promila alkoholu w organizmie, sąd może orzec również przepadek pojazdu.

