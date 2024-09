Maciej Zakościelny w gorących objęciach tancerki. Widzowie węszą romans. Jest jeden problem

Piotr Świerczewski zabrał wnuczkę do telewizji i srogo tego pożałował. Lily powiedziała TO przed kamerami

Maciej Zakościelny zawsze uchodził za przystojniaka, ale teraz, w wieku 44 lat, być może będzie miał więcej fanek niż kiedykolwiek. Wszystko dzięki temu, że odważył się wystąpić w "Tańcu z gwiazdami", gdzie pokazał, że naprawdę ma talent.

Zakościelny, jak twierdzą widzowie chętnie komentujący show Polsatu w sieci, ma luz i nonszalancję, czar i urok, a dzięki Sarze Janickiej złapał podstawy techniki tanecznej. Wprawne oko pewnie wyłapie błędy, ale internauci są zgodni - Zakościelny tańczy bosko!

Jedni nie mogą napatrzeć się na gwiazdora, inni na jego instruktorkę, która w cza-czy wypadała perfekcyjnie. W ostatnim niedzielnym odcinku "Tańca z gwiazdami" było gorąco, zmysłowo i namiętnie, co nie umknęło fanom Zakościelnego, którzy już węszą romans!

Internauci czują chemię między Zakościelnym a jego trenerką

"Jak dla mnie, czuć romans z daleka", "Pan Maciej się rozwodzi z żoną, więc może powalczyć o serce następnej", "Było gorąco", "Może już coś ich łączy więcej... życzę tego Maćkowi", "Boscy", "Nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie napisać, ale ta ręka pana Macieja coś często lądowała na udzie Sary" - komentowali internauci na oficjalnych kontach "Tańca z gwiazdami" na Instagramie i Facebooku.

Jak niektórzy słusznie zauważyli, Zakościelny kilka miesięcy temu rozstał się z wieloletnią partnerką Pauliną Wyką. Nie było rozwodu, bo wcześniej nie było ślubu, ale dawni zakochani nie są już razem.

Według doniesień "Super Expressu" to Paulina Wyka wyprowadziła się z domu, a opiekę nad synami podzielili. Aktor i była modelka wspólnie wychowują 8-letniego Borysa i 6-letniego Aleksa.

Kim jest Sara Janicka? Mężatką!

Choć Zakościelny jest singlem (do tej pory nie pojawiły się doniesienia o nowej partnerce), to marzenia jego fanów o romansie aktora i tancerki raczej się nie ziszczą. Sara Janicka jest bowiem mężatką. Jej wybrankiem jest Mikołaj Danielewicz. Zakochanych łączy pasja do tańca, co możecie zobaczyć na ich instagramowych profilach, gdzie umieszczają wspólne zdjęcia i nagrania.

Maciej Zakościelny apeluje do Ewy Kasprzyk po starej znajomości. Chce wygrać "TzG"?