Maciej Zakościelny potwierdził rozstanie z Pauliną Wyką. "Nie jestem z moją partnerką już, w związku"

Maciej Zakościelny i Paulina Wyka nie są już razem. Aktor oficjalnie się do tego przyznał

Maciej Zakościelny chroni swoją prywatność i nie należy do gwiazd, które chętnie dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych. Przez wiele lat uchodził za jednego z najprzystojniejszych polskich gwiazdorów, do którego wzdychały rzesze nastolatek. Gdy związał się z modelką Pauliną Wyką wydawało się, że stanowią idealna parę. -Wszedłem w tę relację z pewnością, że to jest to! Chciałem zwariować z miłości i udało się - mówił wtedy Zakościelny. Jego wybranka dla rodziny zdecydowała się porzucić karierę modelki i już w 2016 roku para powitała na świecie swojego pierwszego syna, Borysa. Dwa lata później pojawił się jego braciszek, Aleks. Maciej Zakościelny oraz Paulina Wyka nigdy nie wzięli ślubu, a od pewnego czasu w ich związku nie działo się najlepiej. Na początku stycznia 2024 media obiegła informacja, że rozstali, a Paulina Wyka wyprowadziła się z domu partnera, a opieką nad dziećmi podzielili się równo. Zakościelny nie komentował tych doniesień.

Niedawno aktor gościł w podcaście Łukasza Knapa, gdzie opowiadał między innymi o wychowaniu dzieci. Przyznał także oficjalnie, że on i Paulina Wyka nie są już razem. - Chcę się pozbyć telewizora z domu. Ja nie oglądam telewizji, ale moi synowie, jak przychodzą do mnie - bo teraz ja nie jestem z moją partnerką już, w związku z czym dzielimy się tak tydzień w tydzień dziećmi - to oni w sobotę i niedzielę oglądają - powiedział Maciej Zakościelny.

Sprawdź też: Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz debiutują w "Pytanie na śniadanie". Dzieli ich 26 lat różnicy! "Nie mamy czasu"