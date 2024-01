Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz debiutują w "Pytanie na śniadanie". Dzieli ich 26 lat różnicy! "Nie mamy czasu"

Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz debiutują w "Pytaniu na śniadanie"

Na początku mijającego tygodnia media obiegła wiadomość, że Katarzyna Dowbor poprowadzi "Pytanie na śniadanie". Informacje te zostały oficjalnie potwierdzone, a lubiana dziennikarka swój debiut na kanapie śniadaniówki TVP zaliczyła w sobotę, 27 stycznia. Rola towarzyszącego jej współprowadzącego przypadła znanemu z Radia Eska dziennikarzowi Filipowi Antonowiczowi. To dość osobliwa para, której energia będzie napędzać koleje wydania "Pytania na śniadanie". Pomiędzy Katarzyną Dowbor, a Filipem Antonowiczem jest blisko 26 lat różnicy, jednak na ekranie TVP tego nie widać. Katarzyna Dowbor to doświadczona i kochana przez widzów dziennikarka, która sobotnie pytanie "PnŚ" zaczęła od słów, że ma nadzieje, że widzowie ich polubią, a także, że Filip to świetny człowiek i radiowiec. Współprowadzący nie pozostał jej dłużny i jak przyznał: zabrakłoby czasu antenowego, by wymienić wszystkie sukcesy Katarzyny Dowbor. Wśród poruszanych tematów w sobotnim wydaniu była ochrona zwierząt oraz likwidacja prac domowych w szkołach.

Widzowie "Pytania na śniadanie" są raczej pozytywnie zaskoczeniu ową dwójką prowadzących. Zwracają uwagę na energię Filipa Antonowicza (i brak jego charakterystycznej czapki) oraz doświadczenie Katarzyny Dowbor. - Witamy serdecznie! To ogromna, fajna niespodzianka! Pani Katarzyna Dowbor❤❤❤ Uwielbiam! Przemiła, ciepła, serdeczna i przemiła Pani Kasia ❤❤❤ Coraz lepiej 😀 Pozdrawiamy serdecznie Panią Kasie, Pana Filipa i cala ekipę! - czytamy w komentarzach na Facebook'u.

