Katarzyna Dowbor jednak poprowadzi "Pytanie na śniadanie". To nie były plotki, jest oficjalne potwierdzenie

Joanna Opozda ma trudne relacje z ojcem. Wkrótce spotkają się w sądzie co najmniej TRZY razy!

Co się stało?

Ojciec córki Kasi Kowalskiej milczał w tej sprawie od lat. Teraz wyznaje: "to mój największy błąd w życiu"

Katarzyna Dowbor po ponad 10 latach wraca do TVP. To już potwierdzone, że dziennikarka poprowadzi poranne pasmo śniadaniowe w telewizji publicznej. Informację tę przekazała na łamach Pressserwisu Kinga Dobrzyńska, obecna szefowa "Pytania na śniadanie". Program przechodzi właśnie istną rewolucję. Dotychczasowe gwiazdy już zniknęły z anteny, a ich miejsce zajęli nowi gospodarze. Nowi, nie znaczy nieznani - większość prowadzących jest dobrze znana telewidzom. Ale największa niespodzianka została potwierdzona oficjalnie dopiero teraz. Katarzyna Dowbor dołącza do ekipy "PnŚ"!

To już oficjalne - Katarzyna Dowbor poprowadzi "Pytanie na śniadanie" już w sobotę, 27 stycznia

Dowbor pracowała dla Telewizji Polskiej 30 lat. Została zwolniona w 2013 r., a powodem rozstania miał dojrzały być wiek dziennikarki. Jak wszyscy wiedza Katarzyna Dowbor nie rozpaczała nad utratą zbyt długo, szybko znalazła, nowe zajęcie, które na wiele lat dało jej nie tylko dochody, ale także jeszcze większą popularność i sympatię widzów. Była tak lubiana w roli prowadzącej "Nasz nowy dom" w Polsacie, że kiedy stacja postanowiła się z nią rozstać, wielu widzów przestało oglądać program. Po rozstaniu z Polsatem, Katarzyna Dowbor zrealizowała projekt dla Canal+Domo, w którym remontowała swój dom. Wyemitowany w grudniu pilotażowy odcinek programu "Dowborowa od nowa" cieszył się dużym powodzeniem, cała seria została umieszczona w wiosennej ramówce i już w marcu zagości na ekranach. Okazuje się jednak, że dziennikarkę telewidzowie zobaczą znacznie wcześniej. Na razie nie ujawniono, kto będzie jej partnerował.

Galeria: Rewolucja w "Pytaniu na śniadanie". Kto wyleciał, a kto dołączył do ekipy