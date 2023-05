Dowbor ma już nowe źródło zarobku. To zajęcie wydaje się dla niej idealne. Tu dojrzałość jest atutem

Kim jest Blanka Stajkow? To wszystko, co musisz wiedzieć o polskiej reprezentantce na Eurowizji

Katarzyna Dowbor to najlepszy przykład na to, że metryka nie ma znaczenia, gdy ma się odpowiednie podejście do życia. Dojrzała kobieta, uśmiechnięta, z życzliwym podejściem do ludzi, przez ostatnie 10 lat znakomicie wywiązywała się ze swojej roli gospodyni programu. Dlatego zupełnie nieoczekiwana decyzja o zakończeniu współpracy, wprawiła w zdumienie nie tylko ją, ale także publiczność.

W szczerym oświadczeniu opublikowanym zaraz po zwolnieniu dziennikarka dała do zrozumienia, że nie bez wpływu na decyzję o zmianie prowadzącej "Nasz nowy dom", miał jej wiek. Dowbor jest mądrą i silną kobietą, nie pozwoliła na to, by decyzje, na które nie miała żadnego wpływu, nadmiernie zadziałały na jej samopoczucie. Nie bez znaczenia było także to, że gwiazda otrzymała ogromne wsparcie, nie tylko od bliskich, ale także, a może przede wszystkim, od całej rzeszy fanów.

Katarzyna Dowbor ma nowe źródło zarobku. Dojrzałość jest tu atutem

Katarzyna Dowbor nie rozpacza nad rozlanym mlekiem. Po kilku dniach odpoczynku, z nową energia przystąpiła do działania. Znalazła sposób na to, by nie siedzieć bezczynnie w oczekiwaniu na propozycje. Została ambasadorką marki kosmetycznej. To znakomity sposób na wykorzystanie potencjału jej social mediów i popularności, jaką się cieszy. Przy okazji kwestię wieku przekuła w swój atut, bo obserwatorkom poleca produkty do dojrzalej cery. "To rewelacyjna sprawa dla nas kobiet dojrzałych… kobiet w trakcie menopauzy lub po menopauzie. A przecież każdą z nas to czeka".

Dowbor wprost o swoim wieku: "Nie wstydzę się tego, że mam 64 lata"

W dalszej części postu Dowbor odniosła się wprost do swojego wieku: "I nie wstydzę się tego, że mam 64 lata. Jestem w cudownym wieku i mam ogromny apetyt na życie! I mam nadzieję, że Wy też! Kochane, zasługujemy na wszystko, co najlepsze". Tak otwarte i szczere słowa spotkały się z ogromnym entuzjazmem fanek. Wiele kobiet wysłało do pani Katarzyny wyrazy wsparcia, gratulacje i podziękowania.

Katarzyna Dowbor po 10 latach żegna się z programem "Nasz nowy dom"