Sensacja! Katarzyna Dowbor może zaliczyć transfer roku. Popularna śniadaniówka zaciera ręce!

Katarzyna Dowbor przez lata wypracowała sobie mocną pozycję w polskiej telewizji. Bardzo długo była związana z TVP, a przez ostatnie 10 lat - z Polsatem. Decyzja o odsunięciu jej od prowadzenia programu "Nasz nowy dom" spotkała się z dużym oburzeniem i sprzeciwem fanów. Niestety, to nie wystarczyło, by cofnąć ten niezrozumiały ruch, więc Katarzyna Dowbor została bez pracy. Jeszcze żadna telewizja po nią nie sięgnęła, ale niewykluczone, że stanie się to już niebawem. W mediach społecznościowych krążą bowiem sensacyjne plotki, że Katarzyna Dowbor mogłaby zostać nową prowadzącą popularnej śniadaniówki, a konkretnie... "Dzień dobry TVN"! Po ostatnich zwolnieniach, jakie nastąpiły w tym formacie, byłoby to bardzo realne. Tym bardziej, że Dowbor cieszy się dużą sympatią widzów, a to właśnie oni są brani pod uwagę przy tego typu rozważaniach przez TVN. Fani nawet na profilu Dowbor spekulują, że świetnie sprawdziłaby się w tej roli.

Nie oszukujmy się: przejście Katarzyny Dowbor do TVN to byłby transfer roku. Mało tego, byłaby to też kolejna stacja, w której pojawiłaby się gwiazda. A w telewizji Dowbor czuje się jak ryba w wodzie!

- To może teraz "Dzień dobry TVN?" - pisze jedna z fanek pod zdjęciem na Instagramie Katarzyny Dowbor.

Tego typu głosów pojawiło się więcej po zwolnieniach, jakie miały ostatnio miejsce w TVN. Można więc uznać, że "zwolniło się" miejsce... Trwają dyskusje na temat tego, kto mógłby zostać nowymi prowadzącymi "Dzień dobry TVN". A Katarzyna Dowbor w tych rozważaniach, nieoficjalnie, pojawia się niezwykle często. Jak myślicie, sprawdziłaby się?

Sonda Czy Katarzyna Dowbor sprawdziłaby się jako prowadząca "Dzień dobry TVN"? Tak Nie Trudno powiedzieć