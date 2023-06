Katarzyna Dowbor pożegnała się z programem "Nasz nowy dom" po dziesięciu latach prowadzenia show. Edward Miszczak, nowy dyrektor programowy Polsatu, podziękował jej za współpracę, ponieważ chce "odmłodzić format". Na miejsce Dowbor wybrano aktorkę Elżbietę Romanowską. O kulisach zwolnienia, ale też planach zawodowych na przyszłość, Katarzyna Dowbor opowiedziała w niedawnym wywiadzie dla "Super Expressu". Podczas rozmowy z Moniką Tumińską znalazło się również miejsce na to, by opowiedzieć nieco o życiu prywatnym. I tak wypłynął temat 90-letniej mamy Katarzyny Dowbor, pani Krystyny, która niedawno przeszła groźny wypadek. Kobieta przewróciła się, mocno poobijała. Od tamtej pory mieszka z córką, która się nią opiekuje. W jakim stanie zdrowia jest teraz mama Katarzyny Dowbor? Jesteśmy w szoku, że 90-latka ma w sobie taką werwę.

Jesteśmy w szoku po usłyszeniu, w jakim stanie jest mama Katarzyny Dowbor. 90-letnia Krystyna miała niedawno groźny wypadek

Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o 90-letniej mamie, która jeszcze rok temu jeździła traktorkiem i kosiła trawę. Zdarzył się jednak wypadek, kobieta niefortunnie upadła i nieco pogorszył się jej stan zdrowia. Jak jest teraz?

- Myślę, że gdybym teraz ją na tym traktorku posadziła, to też by dała radę! Ona jest ulubienicą internautów. Gdy czasem wrzucam mamę do sieci, jak ćwiczy, to zbiera więcej lajków ode mnie - śmiała się Katarzyna Dowbor. - Mama jest przefajna w tym internecie. Ona cały czas wyznacza sobie jakieś zadania, a ja jestem szoku! Codziennie ćwiczy na rowerku, chodzi trzy razy dziennie na spacer ze swoją opiekunką, kiedy ja jestem w pracy. Potem ma kolejne zadania. A ja sobie myślę: jaka ja jestem podobna do mamy, bo mam tak samo. Te cele mnie bardzo mobilizują. Obawiam się więc, że nie usiądę długo w fotelu w kapciach, będzie z tym problem - dodała.

To zdumiewające, że 90-letnia pani Krystyna ma w sobie taką werwę! Dobre informacje na temat jej stanu zdrowia niezwykle cieszą. Fani lubią całą rodzinę Krystyny Dowbor, którą tej zdarza się pokazywać w mediach społecznościowych. Trzymamy kciuki, by dobre zdrowie dopisywało pani Krystynie jak najdłużej.

