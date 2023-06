Mało kto wie, jakie wykształcenie ma Katarzyna Dowbor. Temat pracy dyplomowej zwala z nóg!

Co za wiadomość!

Katarzyna Dowbor od dawna funkcjonuje w mediach jako dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Przez ostatnie dziesięć lat prowadziła program "Nasz nowy dom", ale fani znają ją również z takich formatów jak "Alchemia zdrowia i urody", "Apetyt na zdrowie", "Pytanie na śniadanie", "Ogrodowa Dowborowa" czy "Szczęśliwa trzynastka". Mało kto wie jednak, że Katarzyna Dowbor wcale nie ma wykształcenia stricte dziennikarskiego. Jej wyuczony zawód jest kompletnie inny! Po skończeniu liceum Dowbor rozpoczęła co prawda studia na kierunku filologia polska, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, lecz ostatecznie postanowiła zrezygnować z dalszej nauki. Wtedy postanowiła przenieść się do Warszawy, gdzie rozpoczęła nowe studia: pedagogiczne. Najbardziej zaskakująca jest jednak specjalizacja, na jaką się zdecydowała, a była nią... seksuologia. Temat pracy dyplomowej zwala z nóg!

Katarzyna Dowbor uzyskała finalnie tytuł magistra. Na napisanie jakiej pracy się zdecydowała? To może być dla wielu nie lada zaskoczenie. Prezenterka postawiła bowiem na trudny temat. Napisała pracę pt. "Czynniki wpływające na prostytucję wśród nieletnich". Dlaczego Katarzyna Dowbor nie związała swojej przyszłości z zawodem seksuolożki? Do końca nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że pokochała dziennikarstwo już w czasie studiów, redagowała nawet rubrykę kulturalną w studenckiej "Gazecie Strajkowej". Działała też w studenckim radiu. Do dziś z czasów studiów pozostało jej jedno: śmiałość w rozmawianiu o sprawach intymnych, przełamywaniu tabu na temat seksu oraz edukacji seksualnej.

