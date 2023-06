Monika Richardson ujawnia, co powiedziała jej Katarzyna Dowbor! Nikt o tym nie miał pojęcia

Co się stało?

Co Katarzyna Dowbor powiedziała Monice Richardson? Szefowa nie była lubiana

Monika Richardson do TVP trafiła jako młodziutka 23-letnia dziewczyna z Wrocławia. Jej talent szybko został dostrzeżony i młoda dziennikarka pięła się po kolejnych szczeblach kariery. Monika Richardson wiele lat była szefową zespołu spikerek w TVP, wydawała też popołudniowe pasmo w TVP2. Jak wyznała bez ściemy, nie była wówczas lubiana. W rozmowie z Damianem Glinką w podcaście "Strip Talk" dziennikarka ujawniła, co wtedy powiedziała jej Katarzyna Dowbor, która już wówczas była ikoną TVP. - Oczywiście, że mnie nie lubiły. Kaśka Dowbor nawet powiedziała, że założy związki zawodowe - zdradziła Monika Richardson. - Byłam trochę taką solą w oku. Byłam młodziutką śliczniutką blondyneczką, niegłupią i złośliwą, która właśnie umiała tak w miękkie przyłożyć - wyznała bez zbędnej dozy samokrytycyzmu.

Monika Richardson i Katarzyna Dowbor - kariery po TVP

Monika Richardson odeszła z TVP w 2011 roku. Po dwóch latach wróciła na stare śmieci. Ponownie odeszła z Woronicza cztery lata temu. Z kolei wielka kariera Katarzyny Dowbor w TVP zakończyła się w 2013 roku po trzydziestu latach pracy. Prezenterka przeszłą do Polsatu, gdzie przez 10 lat prowadziła program "Nasz nowy dom". W maju nagle Katarzyna Dowbor została zwolniona. Nową prowadzącą format została znana m.in. z serialu "Ranczo" Elżbieta Romanowska. - Nie znamy się, ja Pani Elżbiety nigdy nie poznałam. Wiem, że jest aktorką. Wiem, że ma dużo obowiązków, bo zdaje się, że ma jakieś seriale, sztuki teatralne itd. Natomiast z tym programem jest jeden kłopot. Temu programowi się trzeba poświęcić. To jest program, który wymaga nie tylko psychicznego poświęcenia, ale także wymaga dużo czasu, bo są prawie dwie transze rocznie kręcone. To jest koło 20 odcinków, więc trzeba cały czas jeździć po Polsce - podkreśliła Katarzyna Dowbor w rozmowie z Moniką Tumińską z "Super Expressu".

