Edward Miszczak w końcu skomentował zwolnienie Katarzyny Dowbor z „Nasz nowy dom”. Wcale nie poszło o wiek? Dlaczego Katarzyna Dowbor rozstała się z programem?

Katarzyna Dowbor przestała być prowadzącą "Nasz nowy dom". Edward Miszczak zabrał głos

Tego się nikt nie spodziewał. 8 maja Katarzyna Dowbor pojawiła się w siedzibie Polsatu, by usłyszeć że po wielu latach została zwolniona. Gwiazda od 2013 roku prowadziła program "Nasz nowy dom" i nikt nie wyobrażał sobie nikogo innego na tym miejscu. Zdobyła sympatię telewidzów, była ciepła i pełna zrozumienia wobec rodzin, których domy był remontowane. Szybko w mediach pojawiły się doniesienia, że Edward Miszczak po przyjściu do Polsatu zamierza odmłodzić zespół i Katarzyna Dowbor padła ofiarą tej czystki. Wiadomości te zdawała się potwierdzać informacja, że nową prowadzącą format "Nasz nowy dom" została Elżbieta Romanowska.

- Aktorka znana widzom Polsatu m.in. z ról w serialach „Samo życie”, „Pierwsza miłość” i „Świat według Kiepskich” oraz występów w „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” i „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” dołącza do ekipy programu „Nasz nowy dom”. Start zdjęć do nowego, 21. sezonu produkcji z udziałem Eli Romanowskiej w połowie maja. Emisja jesienią 2023 roku na antenie stacji - napisano o wyborze Elżbiety Romanowskiej na oficjalnej stronie Polsatu.

Edward Miszczak przez cały ten czas milczał. W końcu jednak i on zabrał głos. Wirtualne Media zapytały Miszczaka o powody zwolnienia Katarzyny Dowbor. - Jak w to w telewizji. Telewizja rządzi się nowymi twarzami, nową rzeczywistością - powiedział. Edward Miszczak zasugerował, że to nie koniec zmian, jakie mogą wydarzyć się w Polsacie. - Jak by nie było zmian, to byłaby wielka stagnacja - przyznał.

