Bogate Warszawianki na celowniku Miszczaka. Czy znajdzie bohaterki do nowego programu?

Edward Miszczak, odkąd został szefem programowym Polsatu, dwoi się i troi, by o słonecznej stacji było głośno. Od kilku miesięcy nie ma tygodnia, a czasami nawet dnia, żeby w mediach nie pojawiły się kolejne rewelacje na temat zmian, które wprowadza w w ramówce telewizji. "Twoja twarz brzmi znajomo", "Taniec z gwiazdami", "Love Island" i "Nasz nowy dom" w ostatnim czasie były na językach wszystkich. Szeroko komentowano zmiany wśród jury i prowadzących TTBZ, potem był wyścig na domysły i plotki odnoście TzG, w końcu bomba w postaci zmiany prowadzącej w programie "Nasz nowy dom". Kilka dni temu informowaliśmy, że program taneczny znika z jesiennej ramówki, a jego miejsce zajmie całkiem nowy format. Czyżby to było to?

Trwają castingi do "The Real Housewives of Warsaw". Czy znajdą się milionerki skłonne pokazać swoje życie?

Plotek przytacza wypowiedź osoby związanej ze stacją, z której wynika, że trwają już castingi do programu inspirowanego formatem " The Real Housewives of Miami". Idea ma zostać jednak przeniesiona na nasze polskie podwórko, a bohaterkami show mają być warszawskie przedsiębiorczynie. "Firma castingowa poszukuje właśnie milionerek ze stolicy, które chciałyby pokazać swoje życie, dom, rodzinę" - informuje portal. Jeśli jednak produkcja liczyła na szaleńczy odzew, to może być rozczarowana. Większość przedsiębiorczyń odmawia udziału. Nic dziwnego, skoro dla programu musiałyby zrezygnować na trzy miesiące z pracy. Możliwe, że taka przygoda im się zwyczajnie nie opłaca. Możliwe też, że rasowe bizneswoman nie mają specjalnego "parcia na szkło".

Podobno szef stacji nie odpuszcza i cierpliwie czeka na odpowiednie bohaterki. Liczy na to, że wkrótce znajdzie odpowiednia obsadę, a zdjęcia rusza w wakacje. Na razie nie ma informacje, w jakie dni miałyby być emitowany nowy format. Jego roboczy tytuł brzmi, a jakże: "The Real Housewives of Warsaw".