Czystki w "Pytaniu na śniadanie". Kto stracił pracę, a kto dołączył do prowadzących? Mnóstwo zaskoczeń, nowe twarze

Sandra Kubicka obchodzi 29. urodziny! Nie uwierzycie, o co poprosiła bliskich!

Kto stracił pracę w "Pytaniu na śniadanie"?

Takiej rewolucji w śniadaniówce TVP nikt się nie spodziewał. W ostatnich dniach pracę stracili: Ida Nowakowska (33 l.), Anna Popek (55 l.), Małgorzata Opczowska (34 l.), Olek Sikora (33 l.), Małgorzata Tomaszewska (34 l.) oraz Robert Rozmus (61 l.). Ważą się także losy Tomasza Kammela (52 l.), który przebywał na urlopie. Ze „starej gwardii" zostali jeszcze: Katarzyna Cichopek (41 l.), Maciej Kurzajewski (50 l.), Izabella Krzan (28 l.) oraz Robert Koszucki (46 l.).

Nowe gwiazdy "Pytania na śniadanie". Wśród nich Katarzyna Dowbor?

Wiadomo, że telewizja nie znosi próżni. Miejsce zwolnionych gwiazd zajęli już: Joanna Górska (46 l.), Robert Stockinger (35 l.), Klaudia Carlos (49 l.) oraz Robert El Gendy (45 l.). Nasze źródła mówią, że w tym tygodniu poznamy jeszcze jedną parę.

- Będą to dziennikarze z dwóch różnych światów, którzy na zdjęciach próbnych wypadli znakomicie. Widzowie pokochają ten duet – słyszymy.

Za kulisami mówi się, że stworzą go Katarzyna Dowbor w parze z młodszym od siebie prowadzącym. Ona sama nie chce komentować tych rewelacji. Próbowaliśmy skontaktować się z nią na różne sposoby, ale bezskutecznie.

Katarzyna Dowbor wraca do TVP po 11 latach

Katarzyna Dowbor przez wiele lat była gwiazdą TVP. W 2013 r., po niemal 30 latach na ekranie, postanowiono jej podziękować za pracę. Dziennikarka była wówczas zdruzgotana.

- Nie doczekałam jubileuszu – mówiła niedługo po zwolnieniu z TVP. - A co ja mogę powiedzieć? Tak postanowiono, widocznie nie pasowałam, widocznie za stara jestem już... Nie lubimy starszych pań. Lubimy małolaty. Będę szukać pracy, jak spora część ludzi w tym kraju znalazłam się w drużynie szukających zajęcia – żaliła się „Super Expressowi” 11 lat temu.

Szybko jednak pani Katarzyna znalazła zatrudnienie u konkurencji. Na 10 lat związała się z Polsatem, gdzie prowadziła „Nasz nowy dom". W ubiegłym roku została jednak zwolniona. Teraz ma swój program w Canal+ "Dowborowa od nowa", w którym remontuje swój dom. Nie jest to jednak przeszkoda, by związała się z „Pytaniem na śniadanie", ponieważ został on już zrealizowany, a odcinki czekają na emisję.

Czekamy zatem do soboty, gdy o godz. 7.30 wystartuje weekendowa telewizja śniadaniowa w TVP 2. Będzie z Kasią, czy bez? Czas pokaże...

