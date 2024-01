"Pytanie na Śniadanie", popularna śniadaniówka TVP, mimo zmian władzy ciągle jest nadawana. Wiele znanych nazwisk w ostatnim czasie zniknęło już jednak z anteny, wśród nich Anna Popek i Robert Rozmus. Nie pojawia się też duet Ida Nowakowska i Tomek Wolny. "Wyparowała" także Małgorzata Opczowska. To już koniec? Serwis Wirtualnemedia.pl ustalił, że Nowakowska nie wróci już do programu. Taką decyzję miały podjąć nowe władze TVP. Portal zapytał Nowakowską, czy dostała wypowiedzenie.

- Nie mogłam dostać wypowiedzenia, ponieważ nigdy nie miałam stałej umowy z TVP, to reżyserzy i producenci proponują mi projekty, a ja wybieram te, które są według mnie najciekawsze. W 2019 roku ówczesna producentka "Pytania na śniadanie", Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, i Cezary Jęksa, który był szefem wydawców programu, zaproponowali mi prowadzenie "Pytania na śniadanie" w parze Łukaszem Nowickim. Potem aż do grudnia ubiegłego roku prowadziłam go z Tomkiem Wolnym. Od czasu, kiedy Cezary Jęksa przestał pracować w programie, już nie współpracuję z nim - skomentowała dla Wirtualnemedia.pl Ida Nowakowska.

Małgorzata Opczowska, zgodnie z przekazem Wirtualnych Mediów, także już się nie pojawi w śniadaniówce. Nie tak dawno jednak mówiła, że żadnej informacji o końcu współpracy jeszcze nie dostała.

- Swoją pracę uwielbiam i zawsze daję z siebie 100 procent, widzowie to doceniają, dostałam ostatnio bardzo dużo wsparcia z ich strony i dobrej energii. Nigdy też nie było zastrzeżeń co do mojej pracy, zawsze do powierzonych mi zadań podchodzę profesjonalnie. Nie widzę zatem powodu, dla którego miałoby to się zmienić - powiedziała dziennikarka dla portalu Onet.pl.