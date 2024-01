Adamczyk, Pereira i Tulicki zwolnieni dyscyplinarnie. Zarzuty działania na szkodę TVP. Ujawniono ich prawdziwe pensje

Michał Adamczyk 26 grudnia ub.r. został powołany przez Radę Mediów Narodowych na prezesa Telewizji Polskiej. Następnego dnia minister kultury i dziedzictwa narodowego postawił TVP, Polskie Radio i PAP w stan likwidacji, mianując Daniela Gorgosza na stanowisko likwidatora. Były prezenter "Wiadomości" nic sobie z tego jednak nie robił i przebywał w siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na pl. Powstańców w Warszawie razem z Samuelem Pereirą, byłym szefem TVP Info oraz Marcinem Tulickim.

Michał Adamczyk z TVP związany był od 2001 roku. Wiosną 2023 roku po odwołaniu Jarosława Olechowskiego z funkcji szefa TAI, zajął jego miejsce a wicedyrektorami zostali Pereira i Tulicki, którzy z TVP byli związani od 2016 roku. Teraz cała trójkę zwolniono dyscyplinarnie.

- W przypadku Pana Samuela Pereiry, zwolnienie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostało wysłane na jego adres e-mailowy, z którego kontaktował się w bieżącym miesiącu z Działem Zasobów Kadrowych Spółki, a w pozostałych dwóch przypadkach złożenie oświadczeń nastąpiło osobiście - poinformowało Centrum Informacji TVP. - Spółka nie zamierza podawać do wiadomości publicznej szczegółowych powodów zwolnień, ale w szerszym ujęciu dotyczą one szeregu nieprawidłowości i działań na szkodę spółki, których dopuścili się oni po 20 grudnia 2023 r. - dodano w komunikacie przesłanym serwisowi Wirtualnemedia.pl.

Wobec dwójki zwolnionych dyrektorów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TVP nie podaje ich nazwisk) nadawca postawił zarzuty „posłużenie się przez nich nieskutecznymi dokumentami dot. rozwiązania umowy o pracę, które samodzielnie wypełnili w sposób niezgodny z ustaleniami z pracodawcą, co w ocenie spółki mogło stanowić próbę wyłudzenia kwoty wynoszącej łącznie ponad milion złotych”. TVP „analizuje obecnie podjęcie dalszych kroków prawnych zmierzających do pociągnięcia tych osób od odpowiedzialność karnej”.

Samuel Pereira komentuje te doniesienia

- Stwierdził tak referendarz sądowy odmawiając wpisania nielegalnych władz do KRS, podkreślając, że uchwały ministra Bartłomieja Sienkiewicza ws. TVP "zostały podjęte przez organ nieuprawniony". O bezprawności działań koalicji Tuska mówiła również HFPC, a min. Adam Bodnar w swoim stanowisku do TK napisał kilka dni temu, że "likwidacja jednostek publicznej radiofonii i telewizji wymaga zmiany ustawy - skomentował były kierownik TVP Info.

"Faktowi" udało się dowiedzieć ile Michał Adamczyk, Samuel Pereira i Marcin Tulicki zarobili w 2023 roku. Wcześniej było wiadomo od likwidatora TVP, ile dostali pieniędzy od kwietnia do grudnia ub.r. Adamczyk w okresie od 25.04.2023 do 31.12.2023 z tytułu stosunku pracy miał zarobić 372 tys. 593 zł 71 gr brutto, a z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2023 r. — 1 mln 127 tys. 644 zł (łącznie z VAT). Na konto Samuela Pereiry miało wpłynąć ponad 439 tys. zł za ten sam okres pracy, a Marcin Tulicki miał zarobić od 26 maja do 31 grudnia ub.r. 417 tys. 354 zł 33 gr z tytułu stosunku pracy i z umów cywilnoprawnych 296 tys. 340 zł.

Jeśli chodzi o cały rok 2023 roku to zwolnieni dyscyplinarnie dziennikarze zarobili odpowiednio: Michał Adamczyk - 1,650 mln złotych, czyli o ok. 150 tysięcy więcej niż podano w poprzednim komunikacie, Samuel Pereira - 624 tys. zł. (185 tys. zł więcej), a Marcin Tulicki - 930 tys. zł (o 230 tys. zł więcej, niż podawał poseł Dariusz Joński).

Zarobki małżeństwa Kurskich i byłego męża Joanny Kurskiej

To jednak nie wszystkie zarobki ważnych osób w TVP jakie podano do publicznej wiadomości. Onet poinformował o zarobkach Jacka Kurskiego oraz jego żony Joanny w TVP w latach 2016-2023. Małżeństwo Kurskich miało zarobić w tym okresie 6 milionów złotych. Joanna Kurska w TVP zaczęła pracować jeszcze pod poprzednim nazwiskiem - Klimek. Pracowała tu najpierw w okresie od lutego do listopada 2016 roku, by wrócić do Telewizji Polskiej we wrześniu 2022 roku. Po odwołaniu jej męża Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP zaczęła pracę w "Pytaniu na śniadanie", skąd odeszła w styczniu 2023 roku. Wyliczono jej, że przez 13 miesięcy pracy w TVP zarobiła 1 mln 532 tys. złotych, co daje miesięczny dochód na poziomie 117 tys. zł. Co ciekawe z TVP związany był także jej były mąż, producent Tomasz Klimek. W latach 2018-2023 miał zarobić 3,86 mln złotych!

‼️Żona Jacka Kurskiego za 13 miesięcy pracy w TVP dostała 1,5 mln zł - ustalił Onet. W sumie małżeństwo Kurskich w latach 2016-2023 otrzymało przelewy w wysokości ponad 6 mln zł. Z kolei były mąż Joanny Kurskiej Tomasz Klimek zgarnął w 5 lat 3,8 mln zł https://t.co/wfUeMqBVY3— Kamil Dziubka 🇵🇱🇺🇦 (@KamilDziubka) January 17, 2024