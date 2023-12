Skandale i dramy w "Rolnik szuka żony". Finał 10. edycji nie był wyjątkowy. Co działo się w poprzednich latach?

Nie tak z pewnością miały wyglądać świąteczne przygotowania Małgorzaty Opczowskiej. Dziennikarka zdecydowała się podzielić smutnym i poruszającym wyznaniem. Znana i lubiana prezenterka dodała na swój Instagram post, na którym widać szpitalne łóżko. Kilka dni wcześniej poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że jej mama trafiła do szpitala. Małgorzata Opczowska poprosiła o modlitwę.

Małgorzata Opczowska dodała smutne zdjęcie ze szpitala! Nie tak miały wyglądać jej świąteczne przygotowania

Dwa dni temu Małgorzata Opczowska poinformowała na swoim Instagramie, że jej mama trafiła do szpitala. Zwróciła się do internautów z prośbą o otoczenie jej modlitwą.

- Ja miałam dziś jechać do mojej ukochanej mamy, do Krakowa i tradycyjnie lepić z nią pierogi i dekorować pierniczki z pomocą mojego synka, ale będzie inaczej... Jadę do szpitala, bo tam jest teraz moja mama - napisała na Instagramie.

W sobotę gospodyni "Pytania na śniadanie" dodała zdjęcie ze szpitalnego korytarza. Z wymownym podpisem

- Z nadzieją - napisała krótko pod zdjęciem.

Pod wpisem internauci otoczyli prezenterkę wsparciem. Posypała się lawina serdecznych komentarzy.

- "Będzie dobrze, dużo zdrówka dla mamy", "Ogromu zdrowia dla mamy" - pisali internauci.

