Gwiazda "Pytania na śniadanie" prosi o modlitwę. Bardzo bliska jej osoba trafiła do szpitala

Wiele gwiazd TVP po zmianie prezesa Telewizji Polski jest niepewna swojej przyszłości (lista zagrożonych prezenterów i dziennikarzy) przy gmachu na ul. Woronicza 17. Takimi osobami są m.in. Małgorzata Opczowska i jej mąż Jacek Łęski, który związany jest z programem "Alarm", który obecnie został zdjęty z anteny. Dla gwiazdy "Pytania na śniadanie" to jednak nie główny powód do zmartwień. Prezenterka poinformowała, że jej mama trafiła do szpitala tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

- Kochani! Dbajcie o relacje z Rodziną, wybaczajcie i kochajcie mocno swoich Rodziców... Ja miałam dziś jechać do mojej ukochanej Mamy, do Krakowa i tradycyjnie lepić z nią pierogi i dekorować pierniczki z pomocą mojego synka, ale będzie inaczej... Jadę do szpitala, bo tam jest teraz moja Mama. Jeszcze nie wiem czy spędzimy Wigilię przy szpitalnym łóżku czy przy stole. Proszę was o modlitwę i dobre myśli.🙏 Jest dla mnie całym światem. Tata odszedł 3 lata temu ... - napisała Małgorzata Opczowska publikując zdjęcie z mamą i synem, którzy chwalili się swoimi pierniczkami.