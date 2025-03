Ronnie Ferrari wraca z nowym przebojem! Czy powtórzy sukces "Ona by tak chciała"?

Agnieszka Hyży od lat jest obecna w polskim show-biznesie. Gwiazda zdobyła uznanie jako prezenterka telewizyjna oraz dziennikarka. Karierę zaczynała od konkursów piękności, a dziś kojarzona jest z licznymi wydarzeniami rozrywkowymi, które prowadzi. Świetnie umie budować relacje z widzami oraz czuje się bardzo swobodnie przed kamerą. To wszystko sprawiło, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wyczuciu trendów jest również postrzegana jako autorytet w kwestiach mody. Niedawno Agnieszka wybrała się na premierę filmu "Misie", gdzie zaprezentowała nową fryzurę. Ależ zmiana!

Agnieszka Hyży chwali się nową fryzurą na premierze filmu "Misie"

Agnieszka Hyży przez lata wypracowała swój unikalny wizerunek, jednak niedawno zdecydowała się na odmianę swojej fryzury. Jej metamorfoza nie przeszła bez echa! Na ściance, kiedy pozowała fotoreporterom, widać było ogromną zmianę. Metamorfoza dodaje jej świeżości, a jednocześnie podkreśla naturalne piękno dziennikarki. To dowód na to, że nawet niewielkie zmiany w wizerunku mogą jeszcze bardziej poprawić i tak już dobry wygląd. W tym przypadku było to podcięcie długich pasm.

Agnieszka Hyży pozowała do zdjęć w eleganckiej stylizacji. Gwiazda Polsatu miała na sobie komplet składający się z marynarki, spodni oraz kamizelki w jasnym kolorze. 39-latka nie zapomniała też o torebce. Jej wybór padł na model marki Lilou.

Na premierze filmu nie zabrakło również innych gwiazd. Pojawiła się Paulina Gałązka, która zachwyciła szczupłą sylwetką w eleganckiej czarnej sukni. Wśród gości można było też dostrzec Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Andrzej Rosiewicz, Sebastiana Stankiewicza, Krzysztofa Zalewskiego, Przemysława Bluszcza, Karola Osentowskiego, Wojciecha Solarza, Sylwię Madeńską czy Piotra Mroza.

