Natalia Szroeder to polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, która od lat zachwyca swoim talentem oraz wyjątkowym głosem. Karierę rozpoczęła już jako nastolatka, a jej rozpoznawalność wzrosła dzięki współpracy z polskimi artystami oraz przebojowym utworom, które bardzo szybko stały się hitami. Jej muzyka łączy popowe brzmienia z bardziej alternatywnymi i emocjonalnymi tekstami, co sprawia, że zyskała wielu wiernych fanów.

Natalia Szroeder szykuje się na wojnę? Co za stylizacja!

Artystka jest również znana z zamiłowania do mody i ekstrawaganckiego stylu. Udowodniła to podczas przedpremierowego pokazu pierwszego odcinka nowej edycji "Must Be The Music", gdzie pojawiła się w bardzo nietuzinkowej stylizacji. Jej wybór padł na strój inspirowany wojskowym stylem. Moro w nowoczesnym wydaniu! Niecodzienny zestaw składający się z dopasowanego gorsetu oraz luźnych spodni, przyciągnął uwagę obecnych na wydarzeniu gości i wzbudził medialne zainteresowanie.

Natalia Szroeder nie boi się eksperymentować zarówno w muzyce, jak i w modzie. Jej stylizacje często odzwierciedlają jej artystyczną duszę i chęć wyrażania siebie poprzez stylizację. Dzięki temu jest nie tylko inspiracją muzyczną, ale również ikoną stylu dla swoich obserwatorów.

Tłum gwiazd na przedpremierowym odcinku "Must Be The Music"

Na wydarzeniu nie zabrakło również innych gwiazd programu "Must Be The Music". Adam Zdrójkowski zjawił się na spotkaniu w jeansowym komplecie, Patricia Kazadi wybrała sportowy look, Maciej Rock z kolei wybrał skórzną kurtkę oraz brązowe spodnie. Sebastian Karpiel-Bułecka na ściance pozował w szarym garniturze, Dawid Kwiatkowski postawił z kolei na styl vintage, a Miuosh wybrał czarną bluzę oraz luźne spodnie.

Zobacz naszą galerię: Natalia Szroeder szykuje się na wojnę? Co za stylizacja!

