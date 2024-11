Tak dziś wygląda pierwszy chłopak Roxie Węgiel! Podobny do Kevina?

Co za figura!

Aż trudno w to uwierzyć

Natalia Szroeder od niedawna jest w składzie jurorskim programu "Must Be The Music. Tylko muzyka". Artystka nie od dziś zachwyca pięknym głosem, ale i zgrabną sylwetką. Niedawno odbyło się spotkanie dla mediów, w którym brała udział Natalia. Na ściance zaprezentowała się w nietuzinkowej stylizacji. Aż trudno uwierzyć w to, jaką stylizację wybrała na ten dzień.

Natalia Szroeder z krzyżykami na biuście. Co za stylówka

Natalia Szroeder obdarzona została nie tylko pięknym wokalem, ale i zjawiskowym wyglądem. Gdzie się nie pojawi, tam zachwyci! Ostatnio postawiła na nietuzinkowy look, który składał się z dopasowanego topu w kolorze beżowym, krótkiej kurtki, która przypominała wyglądem spodnie oraz luźne granatowe boyfriendy.

Wszyscy zgromadzeni patrzyli nie na całą stylizację, ale na bluzkę artystki. Natalia na biuście miała narysowane czarne krzyżyki. Dopasowany top z golfem zwracał uwagę na ściance i "robił" cały look.

Natalia Szroeder zdradziła sekret urody

W jednym z wywiadów dla magazynu "Hot Moda" Natalia Szroeder opowiedziała, że piękny młody zawdzięcza maseczkom z błota Morza Martwego. Okazuje się, że to właśnie one sprawiają, iż jej skóra jest gładka, błyszcząca i pełna blasku.

Z kolei w wywiadzie dla jastrzabpost.pl artystka wyznała, jak dba o swoją figurę. Okazuje się, że z dietą jest problem, jednak Natalia stara się robić małe kroki, aby przyzwyczaić swój organizm do dobrych nawyków.

Staram się ostatnio pić więcej wody i jest to zbawienne, głos mi się mniej męczy. Robię wszystko małymi kroczkami, bo nie jestem zbyt sumienna i mam słomiany zapał, z którym staram się walczyć, bo z dietą jest problem. Często jestem w trasie, w pędzie, w busie i to jest problematyczne. Staram się na tyle ile pozwala mi życie- jeść regularnie i spać, ale wychodzi to z różnym skutkiem - wyjawiła Szroeder.

