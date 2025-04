Kultowe uzdrowisko świętuje 150-lecie! Potańcówka to jedna z atrakcji dla kuracjuszy

Spis treści

Uzdrowiska w Polsce. Gdzie jechać na turnus?

Polska oferuje bogaty wybór uzdrowisk, które słyną z leczniczych właściwości wód mineralnych, borowiny i specyficznego klimatu, a placówki sanatoryjne zlokalizowane są w niemalże każdym regionie w Polsce. Mimo to najczęściej pacjenci wybywają do znanych lokalizacji tego typu, czyli m.in. do Ciechocinka, Kołobrzegu czy Krynicy-Zdroju. Okazuje się jednak, że na terenie naszego kraju znajdują się także inne miejscowości uzdrowiskowe warte odwiedzenia. Jedną z nich jest kultowy Inowrocław, który, choć od lat jest przyćmiony popularnością Ciechocinka, to oferuje kuracjuszom wiele. Co ciekawe, w tym roku uzdrowisko obchodzi 150-lecie istnienia, więc tym bardziej warto rozważyć turnus właśnie tam!

Inowrocław świętuje 150-lecie uzdrowiska! Będzie się działo

Uzdrowisko Inowrocław świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz, a dokładnie 150-lecie istnienia! Z tej okazji przygotowano bogaty program wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych, celebrujących długą i fascynującą historię tego miejsca. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na liczne atrakcje, w tym wystawy, koncerty, wykłady, a także specjalne wydarzenia, takie jak Święto ulicy Solankowej oraz uruchomienie okolicznościowej linii autobusowej nr 150.

Główne obchody jubileuszu zaplanowano na dni 25-27 września, natomiast Święto ulicy Solankowej zaplanowane jest na 9 sierpnia. W ogrodzie muzealnym odbędzie się wówczas piknik rodzinny, koncert w stylu lat 20., potańcówka oraz gry i zabawy z dawnych lat.

Jubileusz 150-lecia Uzdrowiska Inowrocław to wspaniała okazja, by odkryć historię tego niezwykłego miejsca i cieszyć się jego urokiem. W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy fotografie Inowrocławia, zachęcamy do sprawdzenia!

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych! Pytanie 1 z 10 Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach? Choroby serca Choroby skóry Choroby układu oddechowego Wszystkie z powyższych Następne pytanie