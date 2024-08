Natalia Szroeder mówi o "smutku i poszukiwaniu radości". Nawiązała do rozstania z Quebonafide?

O Natalii Szroeder (29l.) i Quebonafide (33l.) jest teraz głośno, a wszystko za sprawą spekulacji na temat rozstania jednej z najgorętszych par show-biznesu. Teraz oliwy do ognia dodała sama wokalistka, która w wywiadzie mówiła o ciężkim roku, smutki i poszukiwaniu radości. Fani zastanawiają się, czy to nawiązanie do końca miłości pomiędzy artystami.