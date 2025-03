Natalia Szroeder szykuje się na wojnę? Co za stylizacja!

Światła reflektorów, czerwony dywan oraz mnóstwo gwiazd - tak wyglądała premiera filmu "Misie", która przyciągnęła tłumy znanych postaci ze świata filmu, muzyki i show-biznesu. Wydarzenie odbyło się w prestiżowym warszawskim kinie. Wśród gości można było dostrzec m.in. popularnych aktorów, muzyków i influencerów, którzy z entuzjazmem pozowali do zdjęć na ściance.

Tłum gwiazd na premierze filmu "Misie"

Na premierze pojawiła się Paulina Gałązka, która zachwyciła szczuplutką figurą w eleganckiej kreacji. Aktorka odsłoniła nogi oraz ramiona. Wśród zaproszonych gości była też Agnieszka Hyży, która wybrała jasnoniebieskie ubrania. Spodnie oraz kamizelka świetnie się na niej prezentowały. Sebastian Karpiel-Bułecka na ściance pozował w eleganckim garniturze. Gwiazdą wieczoru był też Andrzej Rosiewicz, który miał na sobie swój nieodłączny element w postaci wielkiej much!

O czym jest film "Misie"?

"Misie" to lekka, ale jednocześnie pełna trafnych obserwacji komedia, która stawia pytanie o to, jak wyglądają związki w dzisiejszych czasach oraz dlaczego tak wielu mężczyzn unika poważnych zobowiązań. Twórcy filmu z przymrużeniem oka przyglądają się panom, którzy zamiast stabilizacji i głębokich relacji, wolą swobodę. Tytułowe "Misie" to mężczyźni, których bardziej można określić jako wiecznych chłopców niż dojrzałych partnerów gotowych na odpowiedzialność.

W rolach męskich zobaczymy m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Przemysława Bluszcza, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Karola Osentowskiego, Wojciecha Solarza i Pawła Koślika. Z kolei w role kobiece wcieliły się Małgorzata Mikołajczak, Paulina Gałązka, Monika Mariotti i Monika Pikuła.

