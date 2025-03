Gwiazdy poszły na całość na imprezie "Vanity Fair". Nie spojrzały w lustro? Aż wstyd zerkać

Autor:

Za nami 97. gala wręczenia najważniejszych nagród filmowych, czyli Oscarów. Na czerwonym dywanie gwiazdy stawiły się tłumie, ale jeszcze więcej znanych twarzy można było zobaczyć podczas corocznej imprezy organizowanej przez magazyn "Vanity Fair". To właśnie tam pojawiają się celebryci, którzy nie brylują na samym rozdaniu Oscarów, gwiazdy seriali, influencerzy.

Na "ściance" podczas Vanity Fair Oscar Party 2025 można odsłonić więcej, pokazać odważniejszą kreację i zaszaleć ze stylizacją bez obawy o złamanie dress code'u oscarowej gali. Gwiazdy mogą tu wykreować siebie na nowo. Co pokazały tym razem?

Goło i wesoło? Aż wstyd zerkać

Tegoroczna impreza zorganizowana przez magazyn "Vanity Fair" znów okazała się sukcesem, ale trzeba przyznać, że gwiazdy nie popisały się eleganckimi stylizacjami. Wolały zaszaleć. Lily-Rose Depp postawiła na nieformalny strój składający się z długiej spódnicy, która wisiała jej nisko na biodrach i kusego topu, który kończył się tuż pod biustem. Nie dość, że odsłoniła sporo ciała, to jeszcze stylizacją optycznie wydłużyła sobie tułów, co wyglądało dziwacznie.

Nie lepiej było u Heidi Klum, która zazwyczaj olśniewa. Teraz sięgnęła po jasną suknię przyozdobioną piórami, co niestety prezentowało się dość tandetnie. Jeśli dodamy do tego półnagi biust, gołe plecy i odsłoniętą nogę, otrzymamy przesadzony efekt. Fryzura nie pomogła.

Kim Kardashian też postawiła na biel. Zdecydowała się na sukienkę jednocześnie minimalistyczną i okazałą. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jej tył... Kreacja aż za mocno podkreśliła krągłości celebrytki.

Najbardziej gołą stylizację zaprezentowała Julia Fox, aktorka i była partnerka Kanye Westa. Delikatna beżowa tkanina ujawniła dosłownie wszystko!

Znacznie mniej ciała niż zazwyczaj pokazała Emily Ratajkowski, ale jej koronkowa czarna, bardzo elegancka suknia też prześwitywała.

Wygląda na to, że prześwity to trend, który trzyma się mocno. Swoim fanom zaserwowała go również Elizabeth Hurley, która wybrała wersję z błyskiem. Niemal 60-letnia aktorka pokazała się na imprezie z dorosłym synem u boku, ale to jej kreacja przyciągała uwagę znacznie bardziej niż przystojny model.

Kontrowersyjnych stylizacji było dużo więcej! Zobaczcie je wszystkie.

