Adam Sandler złamał dress code Oscarów! Aktor zaskoczył wszystkich

Adam Sandler po raz kolejny udowodnił, że nie przejmuje się hollywoodzkimi dress code’ami! Podczas 97. ceremonii wręczenia Oscarów, która odbyła się w nocy z 2 na 3 marca 2025 roku w Dolby Theatre w Hollywood, 58-letni aktor pojawił się w swobodnym wydaniu. Zamiast eleganckiego smokingu, postawił na jasnoniebieską, oversize’ową bluzę z kapturem oraz ciemnoniebieskie spodenki do koszykówki z czarnymi detalami.

Publiczna wymiana zdań Adama Sandlera z Conenem O’Brienem

Podczas gali prowadzący, Conan O’Brien, nie mógł przejść obojętnie obok nietypowego stroju Adama Sandlera. W trakcie swojego przemówienia zwrócił się do aktora:

- Adam, świetnie się ubrałeś – powiedział O’Brien.

Wszyscy skierowali wzrok na Sandlera, który z rozbrajającym luzem odpowiedział:

- Conan, co słychać? Mój bracie, co tam u ciebie?

O’Brien kontynuował:

- Adam, co ty masz na sobie? - Co teraz robisz? – dopytał Sandler. - Pytam cię, co masz na sobie - odparł prowadzący. - Nikt nawet nie zwrócił uwagi na to, co noszę, dopóki ty tego nie poruszyłeś - stwierdził teatralnie Sandler.

O’Brien skomentował look Sandlera, żartując, że "wygląda jak facet, który gra w pokera wideo o drugiej w nocy".

Gwiazda "Nieoszlifowanych diamentów" nie pozostała dłużna:

- Podoba mi się, jak wyglądam, bo jestem dobrym człowiekiem. Nie obchodzi mnie, co noszę albo czego nie noszę. Czy moje stylowe spodenki gimnastyczne i puszysta bluza tak bardzo cię uraziły, że musiałeś mnie wyśmiać przed moimi rówieśnikami?

Po tej 'humorystycznej' wymianie zdań Sandler zażartował, że zaprasza wszystkich na mecz koszykówki pięciu na pięciu w Veteran Park o północy. Następnie podszedł do nominowanego do Oscara Timothée Chalameta, pocałował go w głowę i wymówił jego nazwisko w przesadnie zabawnym tonie.

To nawiązanie do sytuacji z tegorocznych Złotych Globów, gdzie komiczka Nikki Glaser żartowała, że imię Chalameta brzmi tak, jakby Sandler musiał je wypowiedzieć swoim charakterystycznym, "sandlerowskim" głosem. I tak właśnie zrobił.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że strój Adama Sandlera był celowym zabiegiem i pewnego rodzaju performensem. Pytanie, czy udanym... Jak oceniasz strój aktora na Oscarach? Ikona luzu czy przesada?