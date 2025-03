Oscary 2025. Kreacje gwiazd na czerwonym dywanie. Kto wyglądał najlepiej? Dużo zdjęć

Barbara Bursztynowicz wróci do "Klanu"? Wszystko wygadali jej koledzy z serialu

Oscary to nie tylko święto kina, ale także prawdziwy pokaz mody, na który co roku czeka cały świat. Gala w Dolby Theatre w Hollywood to moment, w którym gwiazdy prezentują spektakularne kreacje, łącząc elegancję z odwagą i kreatywnością. W tym roku czerwony dywan zdominowały zarówno klasyczne fasony, jak i nowoczesne, ekstrawaganckie stylizacje. Kto zachwycił, a kto nieco rozczarował? Obejrzyjcie zdjęcia w naszej galerii!

Prawdziwy pokaz mody na gali Oscary 2025

Selena Gomez zachwyciła wszystkich, pojawiając się na Oscarach 2025, w długiej sukni wysadzanej 16 tysiącami kryształów, która podkreślała jej sylwetkę i dodawała blasku. Na ściance towarzyszył jej narzeczony, Benny Blanco, co dodatkowo przyciągnęło uwagę mediów.

Ariana Grande postawiła na sukienkę w kolorze szampana, której dół przypominał abażur. Projekt domu mody Schiaparelli wywołał skrajne emocje. Cynthia Erivo, znana z odważnych wyborów modowych, nie zawiodła i tym razem. Jej kreacja wyróżniała się na tle innych i podkreślała jej indywidualny styl. Na uwagę zasługują też jej paznokcie, które wyglądały niczym złote szpony.

Felicity Jones zdecydowała się na klasyczną, ale efektowną suknię, która podkreślała jej elegancję i wdzięk. Jej stylizacja była chwalona za subtelność i ponadczasowy charakter. Zoe Saldaña przyciągnęła spojrzenia w kreacji od Saint Laurent, którą uzupełniła biżuterią od Cartiera.

Demi Moore zaprezentowała się sukni z głębokim dekoltem od Giorgio Armani Prive. Kreacja idealnie podkreślała jej sylwetkę. Halle Berry wybrała lśniącą kreację od Christiana Siriano, która przyciągała uwagę i podkreślała jej niezmiennie doskonałą formę.

Emma Stone zdecydowała się na kreację od Louis Vuitton. To jednak nie kreacja w przypadku tej aktorki wzbudziła największe poruszenie, a jej króciutka fryzura. Miley Cyrus pokazała się na czerwonym dywanie w czarnej i zjawiskowej sukni, do której dobrała koronkowe rękawiczki. Uwagę zwracały jej jasne i prawie niewidoczne brwi.

Elle Fanning zachwyciła wszystkich, wybierając kreację inspirowaną starym Hollywood. Mindy Kaling pojawiła się w srebrnej sukni od Oscara de la Renty, która podkreślała jej figurę i dodawała blasku. Jej wybór był chwalony za elegancję i nowoczesność.

Oscary 2025 po raz kolejny udowodniły, że moda na czerwonym dywanie to nie tylko wybór stylizacji, ale także sposób na wyrażenie siebie. Każda gwiazda znalazła sposób, by przyciągnąć uwagę. Tegoroczna gala była dowodem na to, że klasyka i nowoczesność mogą iść w parze, a indywidualność zawsze wygrywa. Która kreacja według Ciebie zasłużyła na miano najlepszej?