Oscary 2025: Zjawiskowa Ariana Grande! Ta kreacja przejdzie do historii

"The Traitors. Zdrajcy 2": Wyszło na jaw kto jest synem Kasi! Była też pierwsza eliminacja...

Ariana Grande na rozdaniu Oscarów

Nominacje do Oscarów 2025 poznaliśmy 23 stycznia i - chyba bez zaskoczeń - odkryliśmy, że jedną z nominowanych w kategorii roli drugoplanowej jest Ariana Grande. Musical "Wicked", w którym zagrała u boku Cynthii Erivo, miał od początku niesamowitą machinę promocyjną i wiele osób typuje go do zdobycia największej ilości statuetek. Zanim jednak rozdanie zostaną najważniejsze nagrody filmowe - Oscary, gwiazdy już kilka godzin przed ceremonią przechadzają się po czerwonym dywanie.

Wśród nich oczywiście aktorka i wokalistka, Ariana Grande, która często wzbudza niepokój i plotki, gdyż jej wyjścia publiczne prowokują do pytań o jej zdrowie i wagę.

Zobacz również: Jeszcze szczuplejsza Ariana Grande, Cynthia Erivo w lateksie, Jennifer Lopez gra nogą...

Oscary 2025: Ariana Grande w sukni Schiaparelli

Ariana Grande na Oscarach pojawiła się w niesamowitej kreacji w kolorze szampana. Za niesztampowy projekt odpowiada dom mody Schaparelli. Góra to elegancki, idealnie skrojony gorset, dół zaś przypomina konstrukcją parasolkę, spod której na czerwony dywan opadają metry spienionego materiału, który mieni się w świetle fleszy.

Zobacz naszą relację z rozdania Oscarów 2025: Oscary 2025. Relacja na żywo! Kto wygra?

Z tyłu kreacji można zaobserwować ciekawy detal - widoczne wiązanie gorsetu wzdłuż kręgosłupa. Do kreacji Ariana dobrała gładko zalizane włosy w typowy dla siebie koczek. Całość uzupełniła delikatna i raczej skromna biżuteria, ale to nic dziwnego - przy tak bogatej kreacji stylista z pewnością nie chciał przesadzić z dodatkami.

Galerię zdjęć Ariany Grande z Oscarów 2025 znajdziecie pod tekstem:

Ewa Kasprzyk o roli w "Chłopach". Powiedziała o kreacji na Oscary! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.