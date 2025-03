Oscary 2025. Relacja na żywo! Kto wygrał?

Quentin Tarantino wręcza Oscara dla najlepszego reżysera. Już trzecia statuetka idzie do Sean'a Bakera! Oczywiście za film "Anora". Szczęśliwy reżyser podziękował mamie, która zabrała go do kina, jak miał 5 lat. Dziś mama ma urodziny!

- Chciałam wesprzeć społeczność pracownic seksualnych - powiedziała poruszona aktorka.