Oscary 2025 - zwycięzcy. Kto otrzymał statuetkę? Pełna lista

No to mamy jasność

Oscary 2025 przyniosły kilka wyraźnych trendów i potwierdziły siłę niezależnego kina. "Anora", triumfując w najważniejszych kategoriach – Najlepszy Film, Reżyseria, Scenariusz Oryginalny i Aktorka Pierwszoplanowa – udowodniła, że odważne, autorskie wizje mają ogromną siłę przebicia. Sean Baker umocnił swoją pozycję jako jeden z najbardziej intrygujących współczesnych reżyserów.

Przeczytaj także: Oscary 2025. Relacja na żywo! Kto wygrał?

"The Brutalist", choć nie zdobył głównej nagrody, wyróżnił się w kluczowych kategoriach technicznych – Zdjęcia i Muzyka, a także przyniósł statuetkę dla Adriena Brody’ego. Nie można też pominąć "Diuny: Części drugiej", która, zgodnie z przewidywaniami, zwyciężyła w kategoriach technicznych (Efekty Specjalne i Dźwięk). Interesującym przypadkiem jest także "Emilia Pérez", która zdobyła wyróżnienie w kategorii Aktorka Pierwszoplanowa i Piosenka - sukces osiągnęła Zoe Saldana oraz piosenka "El Mal". Ale warto przypomnieć, że produkcja ta miała szansę na aż 13 statuetek!

Tegoroczne rozdanie nagród pokazało, że kino autorskie i niezależne może konkurować z wielkimi produkcjami, a różnorodność gatunkowa i tematyczna jest coraz bardziej doceniana.

Oscary 2025. Pełna lista zwycięzców:

Najlepszy Film: "Anora"

Reżyseria: Sean Baker – "Anora"

Aktor Pierwszoplanowy: Adrien Brody – "The Brutalist"

Aktorka Pierwszoplanowa: Mikey Madison – "Anora"

Aktor Drugoplanowy: Kieran Culkin – "Prawdziwy ból"

Aktorka Drugoplanowa: Zoe Saldana – "Emilia Perez"

Scenariusz Adaptowany: "Konklawe"

Scenariusz Oryginalny: "Anora"

Film Międzynarodowy: "I’m Still Here" (Brazylia)

Montaż: "Anora"

Zdjęcia: "The Brutalist"

Efekty Specjalne: "Diuna: Część druga"

Muzyka: "The Brutalist"

Piosenka: "El Mal" – "Emilia Pérez"

Animacja: "Flow"

Krótkometrażowa Animacja: "W cieniu cyprysu"

Dokument: "Nie chcemy innej ziemi"

Krótkometrażowy Dokument: "The Only Girl in the Orchestra"

Kostiumy: "Wicked"

Charakteryzacja: "Substancja"

Scenografia: "Wicked"

Dźwięk: "Diuna: Część druga"

Film Krótkometrażowy: "Nie jestem robotem"