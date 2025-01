Oscary 2025. Kapitalna wiadomość dla Polski! Nominacja stała się faktem. Kim jest Michał Dymek?

Oscary 2025. Silny polski akcent

Oscary 2025 coraz bardziej rozpalają miłośników filmów na całym świecie. Wszyscy czekali na to, aż zostaną ogłoszone nominacje. Jak się okazało, warto było czekać... Z USA bowiem nadeszła kapitalna wiadomość dla Polski. Mimo że nasz kandydat "Pod wulkanem" w kategorii film międzynarodowy furory nie zrobił i odpadł już na etapie na wyłaniania shortlisty do nominacji, to wiemy już, że Oscary 2025 będą miały silny polski akcent. Nominację we wspomnianej kategorii otrzymał bowiem obraz "Dziewczyna z igłą", którego reżyserem jest pochodzący ze Szwecji absolwent wydziału reżyserii łódzkiej filmówki Magnus von Horn. Film co prawda jest kandydatem Danii, ale powstał w koprodukcji z Polską, a jego operatorem jest Michał Dymek. Artysta może znacznie przyczynić się zgarnięcia statuetki.

Oscary 2025. Kim jest Michał Dymek? Dorobek, nagrody

Urodzony w 1990 roku w Warszawie Michał Dymek - podobnie jak Magnus von Horn - jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Ukończył tam Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej Państwowej. Michał Dymek jest autorem zdjęć do kilklu uznanych obrazów, m.in. "My friend the Polish girl", "Słodki koniec dnia", "Hura, wciąż żyjemy", "Prawdziwy ból" i "Supernowa". Twórczość operatora została doceniona przez ekspertów. Michał Dymek otrzymał nagrodę za najlepsze zdjęcia do filmu "My friend the Polish girl" na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film", Nagrodę Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego za zdjęcia do filmu "Adaptacja" i Nagrodę za zdjęcia do filmu "Sweat" na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Oscary 2025. Pełna lista nominacji

Pierwotnie nominacje do Oscarów 2025 miały zostać ogłoszone 17 stycznia 2025 roku. Z powodu strasznych pożarów w USA jednak przełożono datę o sześć dni. Wszystkie filmy zdecydowanie przyćmił obraz "Emilia Perez", który zdobył aż 13 nominacji. Po 10 natomiast otrzymały "Wicked" i "The Brutalist". Poniżej przedstawiamy pełną listę nominacji do Oscarów 2025.

Film

"Anora"

"The Brutalist"

"Kompletnie nieznany"

"Konklawe"

"Diuna: Część druga"

"Emilia Pérez"

"I'm Still Here"

"Nickel Boys"

"Substancja"

"Wicked"

Reżyseria

Sean Baker - "Anora"

Brady Corbet - "The Brutalist"

James Mangold - "Kompletnie nieznany"

Jacques Audiard - "Emilia Pérez"

Coralie Fargeat - "Substancja"

Aktor pierwszoplanowy

Adrien Brody ("The Brutalist")

Timothée Chalamet ("Kompletnie nieznany")

Colman Domingo ("Sing Sing")

Ralph Fiennes ("Konklawe")

Sebastian Stan ("Wybraniec")

Aktorka pierwszoplanowa

Cynthia Erivo ("Wicked")

Karla Sofia Gascón ("Emilia Pérez")

Mikey Madison ("Anora")

Demi Moore ("Substancja")

Fernanda Torres ("I'm Still Here")

Aktor drugoplanowy

Yura Borisov ("Anora")

Kieran Culkin ("Prawdziwy ból")

Edward Norton ("Kompletnie nieznany")

Guy Pearce ("The Brutalist")

Jeremy Strong ("Wybraniec")

Aktorka drugoplanowa

Monica Barbaro ("Kompletnie nieznany")

Ariana Grande ("Wicked")

Felicity Jones ("The Brutalist")

Isabella Rossellini ("Konklawe")

Zoe Saldaña ("Emilia Pérez")

Scenariusz adaptowany

"Kompletnie nieznany"

"Konklawe"

"Emilia Pérez"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

Scenariusz oryginalny

"Anora"

"The Brutalist"

"Prawdziwy ból"

"September 5"

"Substancja"

Film międzynarodowy

"Im Still Here" (Brazylia)

"Dziewczyna z igłą" (Dania)

"Emilia Pérez" (Francja)

"Nasienie świętej figi" (Niemcy)

"Flow" (Łotwa)

Film dokumentalny

"Dzienniki Black Box"

"Nie chcemy innej ziemi"

"Porcelain War"

"Soundtrack To A Coup D'Etat"

"Sugarcane: rozliczenie z przeszłością"

Krótkometrażowy film dokumentalny

"Death By Numbers"

"I Am Ready, Warden"

"Incident"

"Instruments Of Beating Heart"

"Pierwsza dziewczyna w orkiestrze"

Krótkometrażowy film aktorski

"A Lien"

"Anuja"

"I'm Not A Robot"

"The Last Ranger"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

Film animowany

"Flow"

"W głowie się nie mieści 2"

"Memoir Of A Snail"

"Wallace i Gromit: Zemsta pingwina"

"Dziki robot"

Krótkometrażowy film animowany

"Beautiful Man"

"In The Shadow Of A Cypress"

"Magic Candies"

"Wander To Wonder"

"Yuck!"

Kostiumy

"Kompletnie nieznany"

"Konklawe"

"Gladiator II"

"Nosferatu"

"Wicked"

Charakteryzacja

"A Different Man"

"Emilia Pérez"

"Nosferatu"

"Substancja"

"Wicked"

Scenografia

"The Brutalist"

"Konklawe"

"Diuna: Część druga"

"Nosferatu"

"Wicked"

Muzyka

"The Brutalist"

"Konklawe"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

"Dziki robot"

Piosenka oryginalna

"El Mal" ("Emilia Pérez")

"The Journey" ("The Six Triple Eight')

"Like a Bird" ("Sing Sing")

"Mi Camino" ("Emilia Pérez")

"Never Too Late" ("Elton John: Never Too Late")

Dźwięk

"Kompletnie nieznany"

"Diuna: Część druga"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

"Dziki robot"

Zdjęcia

"The Brutalist"

"Diuna: Część druga"

"Emilia Pérez"

"Maria Callas"

"Nosferatu"

Montaż

"Anora"

"The Brutalist"

"Konklawe"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

Efekty specjalne

"Obcy: Romulus'

"Better Man: Niesamowity Robbie Williams"

"Diuna: Część druga"

"Królestwo Planety Małp"

"Wicked"

