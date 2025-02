Adrien Brody w najnowszej kampanii COS!

Zdjęcia do kampanii zrealizowano w zabytkowym szpitalu Ravenscourt w Londynie – ikonie stylu art déco o statusie Grade II. Za obiektywem stanął fotograf Karim Sadli. Obok Adriana Brody’ego w sesji występują także modele i modelki: Clément Chabernaud, Taemin Park, Badhiel Nyang, Mona Tougaard, Rianne Van Rompaey i Jiahui Zhang.

Paleta kolorów najnowszej kolekcji czerpie inspiracje z natury – kojące ziemiste beże i maślany żółty harmonijnie współgrają tu z głębokimi odcieniami niebieskiego. Linia damska oferuje wszechstronną garderobę, która z łatwością dostosowuje się do pory dnia i okazji, łącząc elegancję z subtelną nonszalancją. Jej kluczowe elementy to przejściowy trencz z prążkowanym kołnierzem oraz luźne, lniane garnitury. Nowoczesne podejście do formy przejawia się w podkreślonej talii lekkiego, zamszowego płaszcza. Lato to także czas na płynne fasony – elegancko drapowana bluzka z subtelnym detalem przy szyi redefiniuje współczesną odzież okazjonalną, a klasyczna biała koszula pozostaje symbolem ponadczasowej elegancji i uniwersalności. Stylizacje dopełniają okulary pilotki, rzeźbiarska biżuteria ze srebra, trampki z zamszu unisex, baleriny oraz nowoczesne loafersy.

Linia męska na nowo interpretuje klasyczne elementy garderoby w duchu smart casual. Latem kluczową rolę odgrywa len, pojawiający się w garniturach, marynarkach i spodniach – idealnych na cieplejsze miesiące. Najważniejsze stylizacje łączą współczesne krawiectwo z codziennymi akcentami, takimi jak zamszowa kurtka zestawiona z dopasowanymi spodniami i prążkowaną kamizelką czy żakardowa marynarka noszona na lekkie, letnie polo. Klasyczne koszule mają luźniejszy krój i są uzupełnione stylowymi krawatami. Dopracowane detale i eleganckie zestawienia wynoszą codzienny styl na nowy poziom. Całość dopełniają klasyczne penny loafers w nowoczesnej odsłonie – jako mule.

i Autor: materiały prasowe COS