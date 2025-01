Złote Globy 2025. Zwycięzcy i polskie wątki. Poruszające przemówienie Demi Moore

Po raz 82. wręczono Złote Globy, a gala w Beverly Hilton w Los Angeles ponownie zgromadziła największe gwiazdy przemysłu filmowego. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, reprezentujące ponad 300 dziennikarzy z 76 krajów, doceniło najlepsze produkcje i aktorskie talenty ostatniego roku. Największym zwycięzcą wieczoru okazał się nieanglojęzyczny musical "Emilia Perez", z udziałem Zoe Saldañy, który zdobył aż cztery statuetki, w tym dla najlepszego filmu w swojej kategorii.

W gronie nominowanych znalazły się również produkcje z polskim udziałem. Film "Prawdziwy ból", realizowany w Polsce, zdobył nominacje w kilku prestiżowych kategoriach, a Złotego Globa dla najlepszego aktora drugoplanowego odebrał Kieran Culkin, ale to musical "Emilia Perez" pokonał polsko-duńsko-szwedzką koprodukcję "Dziewczyna z igłą" w rywalizacji o tytuł najlepszego filmu nieanglojęzycznego.

Musical "Emilia Perez" zdeklasował rywali i zgarnął aż cztery nagrody. Tuż za nim uplasował się "The Brutalist", który zdobył statuetki dla najlepszego dramatu, reżysera i głównego aktora (Adrien Brody).

W kategorii najlepszy serial komediowy ponownie triumfował "Hacks", a Jeremy Allen White, gwiazda "The Bear", zdobył kolejnego Złotego Globa. Niestety nie pojawił się na gali. Wśród zwycięzców znalazł się również Colin Farrell, który otrzymał nagrodę za rolę w serialu "Pingwin". Aktor podziękował ekipie charakteryzatorów za pomoc w stworzeniu jego wyjątkowej kreacji.

Jednym z najbardziej wyjątkowych momentów wieczoru było przemówienie Demi Moore, która po raz pierwszy w swojej karierze odebrała Złotego Globa za rolę w filmie "Substancja". Jej wygrana wzbudziła spekulacje o możliwym sukcesie podczas nadchodzących Oscarów.

Trzydzieści lat temu producent powiedział mi, że jestem aktorką "popcornową", co wtedy zrozumiałam jako to, że mogę grać w filmach, które odnoszą sukcesy i zarabiają dużo pieniędzy, ale nigdy nie zostanę uznana za wartościową aktorkę. Uwierzyłam w to i przyjęłam to jako fakt. Kilka lat temu myślałam, że to już koniec, że zrobiłam to, co miałam zrobić. A potem trafił na moje biurko magiczny, odważny, nietypowy, absolutnie szalony scenariusz filmu "Substancja" i wszechświat powiedział mi: "Nie skończyłaś jeszcze".W tych momentach, kiedy myślimy, że nie jesteśmy wystarczająco mądre, wystarczająco ładnie wystarczająco szczupłe – po prostu niewystarczające – usłyszałam od pewnej kobiety: "Wiedz, że nigdy nie będziesz wystarczająca. Ale możesz ocenić wartość swojej pracy, jeśli po prostu przestaniesz się mierzyć". Traktuję tę nagrodę dowód na to, że naprawdę tutaj należę