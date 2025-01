Gwiazdy błyszczały na Złotych Globach 2025! Wielki triumf Demi Moore

Złote Globy 2025. Lista laureatów, wielki triumf Demi Moore, "Emilii Perez" i "Brutalisty"

Złote Globy 2025 rozdane! To była noc pełna emocji i zaskoczeń. Najwięksi wygrani ceremonii w hotelu The Beverly Hilton w Los Angeles to bez wątpienia twórcy filmów "Emilia Perez" Jacquesa Audiarda, który zgarnął w sumie cztery statuetki i "Brutalista" Brady'ego Corbeta, a także Demi Moore, która w wieku 63 lat po raz pierwszy otrzymała tę prestiżową nagrodę za rolę w głośnym filmie "Substancja". "Emilia Perez" triumfowała jako najlepszy film nieanglojęzyczny i najlepszy film komediowy/musical, a "Brutalista" Brady'ego Corbeta z Adrienem Brody jako najlepszy film dramatyczny. Brody otrzymał statuetkę jako najlepszy aktor pierwszoplanowy w filmie dramatycznym, wśród kobiet zwyciężyła Fernanda Torres za "I'm Still Here". Warto wspomnieć, że obsypana nagrodami "Emilia Perez" opowiada o meksykańskim przywódcy kartelu, który wynajmuje prawniczkę (w tej drugoplanowej roli nagrodzona Zoe Seldana), by pomogła mu zacząć nowe życie na emeryturze, przy czym gangster zamierza przy tym przemienić się... w kobietę.

"Och, wow! Naprawdę się tego nie spodziewałam. Robię to od dawna, ponad 45 lat, i to jest pierwszy raz, kiedy wygrałam cokolwiek jako aktorka"

Najbardziej wzruszające przemówienie wygłosiła Demi Moore, która wydawała się szczerze zaszokowana wygraną w kategorii "najlepsza aktorka w komedii lub musicalu" za rolę w "Substancji". Na scenie zjawiła się w eleganckiej srebrzystej sukni Armaniego. "Och, wow! Naprawdę się tego nie spodziewałam. Jestem teraz w szoku. Robię to od dawna, ponad 45 lat, i to jest pierwszy raz, kiedy wygrałam cokolwiek jako aktorka. I jestem tak bardzo zaszczycona i wdzięczna. 30 lat temu producent filmowy powiedział mi, że jestem aktorką popcornową, a wtedy zrozumiałam, że to nie jest coś, co mogę zdobyć. Że mogę grać w filmach, które odniosą sukces i zarobią dużo pieniędzy, ale nie mogę być doceniona, więc kupiłam to i uwierzyłam w to. To mnie z czasem zniszczyło, do tego stopnia, że ​​kilka lat temu pomyślałam, że może to jest to, może jestem skończona, może zrobiłam już to, co miałam zrobić”.

Złote Globy 2025, lista laureatów w najważniejszych kategoriach:

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym: Adrien Brody — "Brutalista"Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym: Fernanda Torres — "I'm Still Here"Najlepsza komedia lub musical, najlepszy film nieanglojęzyczny: "Emilia Perez"Najlepsza aktorka w komedii/musicalu: Demi Moore — "Substancja"Najlepszy aktor drugoplanowy: Kieran Culkin – "Prawdziwy ból"Najlepsza aktorka drugoplanowa: Zoe Saldana — "Emilia Perez"Najlepszy reżyser: Brady Corbet, "Brutalista"Najlepszy film dramatyczny: "Brutalista"

