Tegoroczna edycja gali Oscarowej, przyniosła przewidywalne zwycięstwa, ale i kilka niespodzianek. W najważniejszych kategoriach, takich jak Najlepszy Film, Najlepszy Aktor i Najlepsza Aktorka, triumfowali artyści, których kreacje filmowe zachwyciły widzów, a także krytyków. Wielu laureatów nie kryło wzruszenia, odbierając statuetki i dziękując swoim współpracownikom, rodzinom, a także wiernym fanom za ogromne wsparcie.

Oscary 2025: dziennikarze komentują wielką galę

Oscarowa noc ponownie udowodniła, jak ogromną siłę ma kinematografia. Bawi, wzrusza, inspiruje oraz skłania do refleksji. Kilkanaście godzin po tym ważnym wydarzeniu szefowa działu "Gwiazdy" - Aleksandra Pajewska-Klucznik oraz dziennikarka eska.pl Natalia Nowecka postanowiły pochylić się nad nią i skomentować nie tylko stylizacje gwiazd obecnych na czerwonym dywanie, ale również przebieg samego wydarzenia. Oj działo się!

Aleksandra Pajewska-Klucznik rozpoczęła swoją wypowiedź na temat braku odniesień do Trumpa. Galę z 2025 roku porównała do tych, które miały miejsce przed laty. Uznała, że kiedyś na tym wydarzeniu działo się znacznie więcej.

Dla mnie był zaskoczeniem brak odniesień do Trumpa (...) Zwykle było więcej tych żarcików politycznych. Nawet internauci to zauważyli - powiedziała Aleksandra Pajewska-Klucznik.

Nowecka i Pajewska-Klucznik zgodnie przyznały, że największą przegraną okazała się Demi Moore, która nie otrzymała statuetki za film "Substancja".

Demi Moore zasłużyła na statuetkę - powiedziała Nowecka.

W dalszej części rozmowy z Biedrzycką Pajewska-Klucznik zwróciła uwagę na to, że "Anora" według niej w porównaniu do innych produkcji wcale nie była czymś wybitnym.

W samych nominacjach było duże zróżnicowanie. Jeśli chodzi o Oscary, to był dobry kierunek, ale można myśleć, że "Anora" była "robiona" pod sezon nagród (...) W przypadku tego filmu chodziło bardziej o tematykę, którą poruszał niż o to, że jest dobry - przyznała Pajewska-Klucznik.

Największe kontrowersje na gali wywołał Adrien Brody, który najpierw rzucił gumą do żucia w stronę swojej żony, a na czerwonym dywanie pocałował Halle Berry.

Największą kontrowersję wywołał Brody, który rzucił gumą do żucia w stronę swojej żony. To było bardzo głośno komentowane w mediach, że okazał brak szacunku. To taka jedna z większych kontrowersji na gali (...) Adrien Brody jest takim aktorem, który jak zawsze pojawi się na czerwonym dywanie, to zawsze coś narozrabia - mówi szefowa działu "Gwiazdy".

Pajewska-Klucznik zwróciła uwagę, że gala to nie tylko filmy, ale też ogromne pieniądze.

Oscary to nie tylko filmy, to też polityka, to też duże pieniądze, które potrzebne są do promowania tych filmów - wyjawiła w programie Aleksandra Pajewska-Klucznik.

Jeśli chodzi o stylizacje gwiazd na czerwonym dywanie, to w tym roku można stwierdzić, że były one bardzo zachowawcze. Oczywiście zdarzyło się kilka pięknych kreacji, które przykuły wzrok.

Kreacje bez szału w tym roku. Bardzo zachowawczo. Zjawiskowo wyglądała Ariana Grande w takiej charakterystycznej sukni. Najbardziej zaskakująco wyglądała Doja Cat, która miała suknię w panterkę, która była jednocześnie elegancka i odważna - przyznała Pajewska-Klucznik.

Szefowa działu gwiazdy "Super Expressu" przyznała, że w tym roku cała gala była prowadzona najprawdopodobniej zgodnie ze scenariuszem.

Sama gala jest bardziej zgodna ze scenariuszem. Tu nie ma miejsca na zaskakujące rzeczy. Oni pewnie też otrzymali takie odgórne polecenia, żeby nie mówić o polityce - mówi Pajewska-Klucznik. Zachęcamy oczywiście do chodzenia do kina, bo to łagodzi obyczaje - powiedziała na zakończenie Kamila Biedrzycka.

Oscary 2025. Pełna lista zwycięzców

Najlepszy Film: "Anora"

Reżyseria: Sean Baker – "Anora"

Aktor Pierwszoplanowy: Adrien Brody – "The Brutalist"

Aktorka Pierwszoplanowa: Mikey Madison – "Anora"

Aktor Drugoplanowy: Kieran Culkin – "Prawdziwy ból"

Aktorka Drugoplanowa: Zoe Saldana – "Emilia Perez"

Scenariusz Adaptowany: "Konklawe"

Scenariusz Oryginalny: "Anora"

Film Międzynarodowy: "I’m Still Here" (Brazylia)

Montaż: "Anora"

Zdjęcia: "The Brutalist"

Efekty Specjalne: "Diuna: Część druga"

Muzyka: "The Brutalist"

Piosenka: "El Mal" – "Emilia Pérez"

Animacja: "Flow"

Krótkometrażowa Animacja: "W cieniu cyprysu"

Dokument: "Nie chcemy innej ziemi"

Krótkometrażowy Dokument: "The Only Girl in the Orchestra"

Kostiumy: "Wicked"

Charakteryzacja: "Substancja"

Scenografia: "Wicked"

Dźwięk: "Diuna: Część druga"

Film Krótkometrażowy: "Nie jestem robotem"

